Backbone One PlayStation Edition: Verwandelt euer iPhone in einen DualSense-Controller

Sony PlayStation macht einen weiteren Schritt in Richtung Mobile-Gaming: Heute stellte Backbone eine verifizierte PlayStation Edition vor, mit der ihr euer iPhone quasi in einen PS5-Controller verwandelt.

iOS-Nutzer, die unterwegs via PS Remote Play zocken möchten, sollten sich die Backbone One PlayStation Edition anschauen. Es ist ein offiziell lizenziertes Gehäuse, das an die Optik des DualSense-Controllers angelehnt ist. Steckt euer iPhone hinein und daddelt unterwegs verschiedenste PlayStation-Spiele!

Vom Design des DualSense-Controllers inspiriert

In der offiziellen Meldung teilen die Verantwortlichen mit: „Die eleganten Farben, Materialien und Oberflächen sind vom Design des kabellosen DualSense-Controllers der PS5-Konsole inspiriert, einschließlich der transparenten Face-Buttons und der optisch markanten, schwebenden Optik.“

Backbone besitzt eine eigene App, die ihr mit PS Remote Play verknüpfen müsst. Somit erhaltet ihr Zugriff auf Neuerscheinungen und Updates, die von Sony selbst stammen. Dank eines überarbeiteten Designs fällt die Navigation fortan einfacher aus und der Wechsel zwischen Standalone- und Controller-Modus ist noch schneller. Übrigens wurde erst vor kurzem PS Remote Play aktualisiert. Seitdem kann die PlayStation 5 von jedem Standpunkt aus gestartet werden.

Abgesehen von Sony-Titeln könnt ihr natürlich auch Mobile-Games spielen, die über einen Controller-Support verfügen. Zum Beispiel könnt ihr über die Backbone-App auf Apple Arcade zugreifen.

Schon seit einiger Zeit ist klar: Neben Live-Service-Spielen möchte Sony PlayStation verstärkt auf Mobile-Gaming setzen. Zuletzt machte das Geschäftsführer Jim Ryan auf einem Business-Meeting im Mai klar. Dort hieß es, dass bis 2025 die Hälfte aller Neuerscheinungen zusätzlich für PC und mobile Geräte erscheinen sollen.

Für das Gerät zahlt ihr einen Preis von 119,99 Euro. Es ist mit allen iPhone-Modellen kompatibel, dafür schauen Android-Nutzer in die Röhre. Ob in naher Zukunft auch Googles Betriebssystem versorgt wird, bleibt abzuwarten.

