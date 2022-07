Studie: Unwahrscheinlich, dass Gaming das Wohlbefinden beeinflusst

Die von einem Team des Oxford Internet Institute durchgeführte Studie hat nun belegt, das Videospiele im Allgemeinen kaum Einfluss auf das psychische Wohlbefinden haben. Damit widerlegten die Forscher eine Studie aus 2020, die zu dem Schluss kam, dass Menschen, die über einen längeren Zeitraum Spiele spielten, sich glücklicher fühlten als jene, die dies nicht taten.

An der neuen Studie nahmen über 39.000 Probanden teil. Dabei kam heraus, dass es unter einem bestimmten Umstand dennoch zu einer Beeinflussung kommen kann.

Nutzer müssen spielen wollen

Die Studie wurde in der Fachzeitschrift Royal Society Open Science veröffentlicht. Bei dem Versuch wurden die Daten von Gamern genutzt, die über einen Zeitraum von sechs Wochen Titel wie „Apex Legends“, „The Crew 2“, „Gran Turismo Sport“, „Forza Horizon 4“, „Eve Online“, „Outriders“ und „Animal Crossing: New Horizons“ spielten.

An dieser neuesten Studie nahmen mehr als 39.000 Probanden teil, vergleichen mit dem Versuch aus 2020, an dem nur rund 4.000 Spieler teilnahmen. Außerdem wurde das Spielverhalten der Teilnehmer direkt verfolgt, während die vorherige Studie ausschließlich auf Schätzungen der Spieler beruhte. Mit der Erlaubnis der Gamer arbeiteten zudem sieben Publisher mit den Forschern zusammen und stellten die Gameplay-Daten der Spiele zur Verfügung. In den sechs Wochen wurden die Teilnehmer unter anderem gebeten, über ihre Erfahrungen mit Begriffen wie „Autonomie“, „Kompetenz“ und „intrinsische Motivation“ zu berichten.

Wie die Forscher berichten, gebe es „wenig bis keine Beweise für einen kausalen Zusammenhang zwischen Spiel und Wohlbefinden“, aber dass „Motivationen eine Rolle für das Wohlbefinden der Spieler spielen“. Es soll nämlich trotzdem einen Umstand geben, der Einfluss auf den emotionalen Zustand der Spieler haben kann. „Es war nicht die Quantität des Spielens, sondern die Qualität, die zählte. Wenn sie [die Spieler] das Gefühl hatten, spielen zu müssen, fühlten sie sich schlechter. Wenn sie spielten, weil sie es liebten, hatten die Daten keinen Einfluss auf ihre psychische Gesundheit. Es schien ihnen ein starkes positives Gefühl zu geben“, sagte Professor Andy Przybylski, der auch an der vorherigen Studie gearbeitet hat.

Przybylski betonte, dass die neue Studie zwar umfassender sei als die meisten anderen Studien zum Thema Spiele und psychische Gesundheit, aber im Verhältnis zur Größe der Spieleindustrie sowie der Anzahl der Menschen, die weltweit Spiele spielen, dennoch begrenzt sei. Ursprünglich wurden über 30 Publisher um eine Teilnahme gebeten. Nur sieben haben auf den Aufruf reagiert, haben aber trotzdem „anderthalb Jahre“ gebraucht, um ihre Daten zu liefern.

