Tomb Raider: MGM verliert wohl Filmrechte, Zukunft der Reihe unklar

Der jüngste "Tomb Raider"-Kinofilm schnitt ordentlich an den weltweiten Kinokassen ab, doch eine Fortsetzung bekam noch kein grünes Licht. Dies dürfte sich so schnell wohl auch nicht ändern, denn MGM soll nicht mehr Filmrechte besitzen.

Im Jahr 2018 startete mit dem schlicht „Tomb Raider“ genannten Kinofilm ein Reboot der Reihe, der sich deutlich am ersten Teil der jüngsten Games-Trilogie rund um Videospielikone Lara Croft orientierte. Obwohl hinter den Kulissen bereits seit einiger Zeit an einer Fortsetzung gearbeitet worden sein soll, scheint die Zukunft der Reihe nun unsicher, denn laut einem Exklusivbericht von The Wrap soll Filmstudio MGM die Filmrechte am Franchise verloren haben.

Offene Fragen: Kein Tomb Raider 2? Alicia Vikander raus als Lara Croft?

Ausgehend von dieser Meldung habe das Filmmagazin von seinen Branchenkontakten erfahren, dass MGM bis Mai 2022 Zeit gehabt hätte, um einem neuen Film basierend auf der Games-Marke grünes Licht zu geben. Da dies jedoch nicht der Fall gewesen sei, habe das Unternehmen die entsprechenden Rechte an der IP verloren. Nun soll ein Bieterkrieg um die Lizenz entbrannt sein, da mehrere Hollywood-Studios an dem Projekt interessiert seien.

Darüber hinaus soll Oscar-Preisträgerin Alicia Vikander („The Danish Girl“), die Lara Croft im letzten „Tomb Raider“-Kinofilm verkörperte, nicht noch einmal in die legendäre Rolle schlüpfen. Der nächste Film soll laut Insideraussagen ein vollständiges Reboot werden und die neuen Lizenzinhaber seien nicht dazu verpflichtet, Teile des Casts oder der Filmcrew, die zuvor mit der Produktion in Verbindung gestanden hätten, für den Neustart der Reihe zu übernehmen.

Zuletzt äußerte sich Vikander vor wenigen Wochen in einem Interview mit der Entertainment Weekly zum Stand eines potentiellen „Tomb Raider 2“. Darin verriet die Schauspielerin, der Film würde sich gewissermaßen in einer Limbo befinden. Grund hierfür sei wohl die Übernahme des Filmstudios MGM durch Amazon im März 2022 für 8,5 Milliarden US-Dollar (via Variety). „Mit der Übernahme durch MGM und Amazon habe ich keine Ahnung. Jetzt ist es eine Art Politik.“

An einer möglichen Fortsetzung rund um Lara Croft soll Misha Green gearbeitet haben, die für die HBO-Serie „Lovecraft County“ sowohl die Drehbücher schrieb als auch Regie führte. In besagtem Interview schwärmte Vikander: „Ich habe mich darauf gefreut, es der Welt zu zeigen […]. Ich liebe, was sie mit Lovecraft Country gemacht hat. […] Ich hoffe, wir machen noch einen Film. Wegen der Pandemie hatten wir vor, diesen Film zu drehen, und jetzt sind anderthalb Jahre vergangen, aber Misha Green ist an Bord und schreibt gerade an einem Drehbuchentwurf.“

„Tomb Raider“ hat bei einem gemutmaßten Budget von 90 Millionen US-Dollar weltweit rund 273,48 Millionen US-Dollar eingespielt (via The Numbers). Alicia Vikander spielte die Hauptrolle einer jungen Lara Croft, die auf einer vermeintlich verlassenen Insel strandet und dort ein uraltes Geheimnis entdeckt. Regie führte Roar Uthaug („Cold Prey – Eiskalter Tod“), während Geneva Robertson („Captain Marvel“) und Alastair Siddons („Small Axe“) das Drehbuch schrieben.

Aktuell sollen die Filmrechte am „Tomb Raider“-Franchise bei der Embracer Group liegen, welche sowohl die IP als auch das verantwortliche Studio Crystal Dynamics, zusammen mit weiteren namhaften Spieleschmieden und -marken, dieses Jahr für 300 Millionen US-Dollar übernommen haben. Kurz nach der Bekanntgabe des Deals erklärten die neuen Inhaber, sie würden großes Potential in der ikonischen Games-Reihe sehen. Embracer soll sich laut The Wrap zuletzt mit GK Films („The Departed – Unter Feinden“), die 2011 die Filmrechte von Square Enix erworben hatten, auf einen Wiedervermarktungsdeal zur IP geeinigt haben.

Die Zukunft des „Tomb Raider“-Franchise auf der großen Leinwand scheint somit erstmal unklar zu sein. Dafür dürfen sich Lara Croft-Fans auf eine Animationsserie freuen, die im Studio Powerhouse Animation („Castlevania“) entsteht und exklusiv bei Netflix laufen soll. Die Handlung der Show wird offizieller Teil des Kanons der jüngsten Games-Trilogie sein und zeitlich nach den Ereignissen in „Shadow of the Tomb Raider“ ansetzen.

