Cyberpunk Edgerunners: Netflix-Serie zeigt sich im Trailer

Netflix hat den ersten vollwertigen Trailer zur kommenden Anime-Serie „Cyberpunk Edgerunners“ veröffentlicht. Das Video, das ihr weiter unten starten könnt, stellt einige der Hauptcharaktere der Serie vor, darunter David, Maine, Dorio, Kiwi, Pilar, Rebecca und Lucy.

Erscheinen soll „Cyberpunk Edgerunners“ im September dieses Jahres. Für die Produktion zeichnet sich unter anderem die in Tokio ansässige Animationsfirma Studio Trigger verantwortlich. Regie führt Hiroyuki Imaishi, bekannt für „Gurren Lagann“ und „Kill la Kill“. Die Originalmusik stammt aus der Feder Akira Yamaoka.

Die Serie erzählt eine eigenständige, 10-teilige Geschichte über ein Straßenkind, das versucht, in Night City zu überleben. Schauplatz ist somit eine technologie- und körperveränderungsbesessene Stadt der Zukunft. „Da er alles zu verlieren hat, bleibt er am Leben, indem er ein Edgerunner wird – ein geächteter Söldner, auch bekannt als Cyberpunk“, so die Macher.

Auch mit „Cyberpunk 2077“ geht es voran. CD Projekt gab im April bekannt, dass sich der Titel seit der Veröffentlichung im Dezember 2020 über 18 Millionen Mal verkauft hat. Momentan arbeitet das Studio an einer großen „Cyberpunk 2077“-Erweiterung mit einer neuen Storyline.

Die Anleger sind allerdings weiter pessimistisch. Nachdem der Aktienkurs von CD Projekt nach dem desaströsen Launch von „Cyberpunk 2077“ um 75 Prozent fiel und weiterhin auf einem niedrigen Niveau verweilt, scheinen die Investoren kurz und mittelfristig keinen Blockbuster zu erwarten, der das erreicht, was „Cyberpunk 2077“ hätte werden sollen.

Das könnte euch zu Cyberpunk Edgerunners ebenfalls interessieren:

Vor allem der vorerst eingefrorene Multiplayer-Part klang verlockend nach einem Pendant zum äußerst profitablen „GTA 5 Online“. Ein neues „The Witcher“, das sich längst in Arbeit befindet, könnte die trübe Stimmung wieder aufhellen.

Weitere Meldungen zu Cyberpunk: Edgerunners.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren