Far Cry 6: Free Weekend für PS4 und PS5 – Testversion zum Download bereit

Far Cry 6:

"Far Cry 6" kann in den nächsten Tagen kostenlos gespielt werden. Im Zuge eines Free Weekends lässt Ubisoft einen Blick auf den Shooter werfen, ohne dass ihr die Geldbörse zücken müsst.

Ubisoft lädt zu einem weiteren Free Weekend ein, das Spieler kostenlos auf „Far Cry 6“ zugreifen lässt. Starten wird es am Donnerstag, dem 4. August 2022. Danach haben Spieler bis zum 8. August 2022 Zeit, sich mit dem Shooter zu beschäftigen.

Preload für PS4 und PS5 gestartet

Auf der offiziellen Seite nennt Ubisoft für die einzelnen Plattformen die genauen Startzeiten. Für PlayStation-Spieler gilt: Der Zugang ist vom 4. August 2022 um 20 Uhr bis zum 8. August 2022 um 20 Uhr verfügbar.

Falls ihr die Zeit nicht mit dem Download vertrödeln möchtet, könnt ihr die Testversion von „Far Cry 6“ im Vorfeld herunterladen. Möglich ist der Download seit dem 2. August 2022.

Download der Testversion:

Nach dem Ablauf des Free Weekends erhalten Teilnehmer keinen Zugriff mehr auf „Far Cry 6“, es sei denn, sie erwerben die Vollversion oder warten bis zum nächsten Free Weekend. Erwähnenswert ist, dass der Fortschritt nicht verloren geht und Spieler nach dem Kauf auf einer Cross-Progress-kompatiblen Plattform dort weitermachen können, wo sie aufgehört haben.

Einen guten Kaufanreiz bietet ein Sale, der den Preis von „Far Cry 6“ im PlayStation Store um 60 Prozent sinken lässt. Noch bis zum 4. August 2022 werden dort 27,99 statt 69,99 Euro fällig. Der Season Pass wird bis zum genannten Termin für 19,99 statt 39,99 Euro angeboten. Doch aufgepasst: Bei Amazon bekommt ihr die Ultimate Edition von „Far Cry 6“ samt Season Pass momentan für 37,99 Euro.

Weitere Meldungen zu Far Cry 6:

„Far Cry 6″ erschien weltweit am 7. Oktober 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC sowie für verschiedene Streamingdienste. Es folgten mehrere Erweiterungen. Mehr zum Shooter erfahrt ihr in unserer Themen-Übersicht. Nachfolgend ein Trailer zum Free Weekend:

Weitere Meldungen zu Far Cry 6.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren