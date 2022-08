P.T: Verantwortliche Konami-Mitarbeiterin spricht über „schwierige Situation“

Am vergangenen Wochenende erinnerten der Spieleentwickler Hideo Kojima und der Filmemacher Guillermo del Toro an ihren gemeinsamen Horror-Teaser „P.T.“. Die spielbare Demo wurde überraschend während der Gamescom 2014 veröffentlicht und sollte auf ein neues „Silent Hill“-Projekt aufmerksam machen, an dem Kojima, del Toro und der „The Walking Dead“-Star Norman Reedus beteiligt waren.

Doch es sollte nicht sein, Konami stellte „Silent Hills“ ein und ließ sogar die Demo „P.T.“ von den PlayStation-Servern entfernen. Zum Jubiläum meldete sich die ehemalige Konami-Mitarbeiterin Pearl L, die angibt, sowohl für die Veröffentlichung als auch für die Löschung von „P.T.“ verantwortlich gewesen zu sein.

Konami-Mitarbeiterin: „Ich wünschte, es wäre anders gelaufen“

Nachdem Hideo Kojima in der letzten Woche über seinen Twitter-Account an „P.T.“ erinnerte, antwortete die ehemalige Konami-Mitarbeiterin Pearl L mit ihren eigenen Erinnerungen an das Projekt. Laut ihren Aussagen war sie diejenige, die als Verbindung zwischen Konami und Sony fungierte. „Fun Fact: Da ich zu der Zeit der [First-Party] Lead bei Konami war, habe ich dabei geholfen, dieses Produkt in die Stores zu bringen, mit dem falschen Publisher und allem“, schrieb sie auf Twitter. „Und ich war diejenige, die Sony anrufen und sie bitten musste, es zu entfernen und erneute Downloads zu blockieren. Das war ein super lustiges Gespräch“.

Mit dem Laden des Tweets akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Twitter.

Mehr erfahren Inhalt laden Twitter Tweets immer entsperren

Daraufhin beantwortete Pearl einige Fragen aus der Community, auch wenn sie keine klare Antwort zu den Gründen der Einstellung nennen konnte. Einem Fan antwortete sie: „Ich sage das mit Liebe: weil Konami“. Die ehemalige Mitarbeiterin machte in ihren Beiträgen deutlich, dass es für alle Beteiligten eine schwierige Situation war und Sony sowie die Support-Mitarbeiter von Konami die meiste Verärgerung der Fans zu tragen hatten. „Sie hatten ohnehin schon eine harte Zeit. Es gibt einen Grund, warum sie bei der Entgegennahme von Anrufen einen anderen Namen für die Arbeit benutzen. Das hat die Sache nicht besser gemacht“, schrieb sie.

Mehr zu Hideo Kojima:

Als sie gefragt wurde, ob es peinlich war, Sony zu bitten, den Download von „P.T.“ zu blockieren, antwortete Pearl, dass peinlich die richtige Beschreibung sei. Viele Leute hätten daran gearbeitet, dass Projekt zu veröffentlichen und dann musste es auch noch blockiert werden. Laut der ehemaligen Konami-Mitarbeiterin soll es das erste Mal gewesen sein, dass Sony aufgefordert wurde, ein Videospiel aus dem Store zu nehmen und das erneute Herunterladen zu blockieren. „Glaubt mir, ich wünschte, es wäre anders gelaufen“, so Pearl L auf Twitter. „Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, diese geheime, coole Sache für die Fans zu planen.“

Quelle: VGC

Weitere Meldungen zu Hideo Kojima, P.T..

Diese News im PlayStation Forum diskutieren