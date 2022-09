Die Sims 4: Free-To-Play-Umstellung für PS4 und PS5 angekündigt

„Die Sims 4“ goes Free-to-Play. Wie Electronic Arts und Maxis heute bekanntgaben, wird der Titel ab dem 18. Oktober 2022 in der Grundversion kostenlos angeboten. Das gilt für die Plattformen PC und Mac über Origin und Steam, PlayStation 4 und PlayStation 5 sowie Xbox One und Xbox Series X/S.

Zahlreiche Erweiterungspacks können gekauft werden

Alle Spieler, die das Basisspiel von „Die Sims 4“ bis zum 17. Oktober 2022 gekauft haben, erhalten das „Wüstenoase-Set“ kostenlos als Geschenk. Mit dem Set können sich die Bewohner in einer modernen Oase mit luxuriösen Einrichtungsobjekten für drinnen und draußen entspannen. Inspirieren ließen sich die Macher von der Landschaft der südwestlichen Wüste und Materialien wie Stein und Holz.

Das Grundspiel ist im Fall von „Die Sims 4“ nur die halbe Miete. Denn der größte Teil der Inhalte wurde in den vergangenen Jahren über zahlreiche Zusatzpakete veröffentlicht, die bei einem Komplettkauf ordentlich ins Geld gehen und einzeln bis zu knapp unter 40 Euro kosten. Eine Übersicht über die Pakete liefert unter anderem der PlayStation Store.

Und mehr ist im Anmarsch: „Während das Basisspiel der Lebenssimulation zukünftig kostenlos erhältlich sein wird, ist das Entwicklerteam noch bestrebter denn je, neue und bedeutsame Erlebnisse für Spielende zu entwickeln, sodass es in absehbarer Zukunft weitere Packs, Sets und Sims-Expresslieferungen geben wird.“

EA Play- und EA Play Pro-Mitglieder werden besonders belohnt und erhalten „Die Sims 4“-Bundles. Die „EA Play Edition“ beinhaltet das „An die Arbeit“-Erweiterungspack, während die „EA Play Pro Edition“ sowohl das „An die Arbeit“-Erweiterungspack als auch das „Kleinkind-Accessoires-Pack“ umfasst. Weitere Details sind auf dem offiziellen EA-Blog zusammengefasst.

Zur Feier der Umstellung auf das Free-to-Play-Format ist ein „Behind The Sims Summit“-Livestream geplant, der am 18. Oktober 2022 ab 19 Uhr auf den offiziellen YouTube- und Twitch-Kanälen von „Die Sims“ angeschaut werden kann. Die Entwickler möchten während der Präsentation weitere Details über die Arbeiten am Spiel verraten.

