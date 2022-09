Onimusha: Netflix kündigt Anime zu Capcoms Videospiel-Reihe an

Im Rahmen seines jüngsten TUDUM-Events kündigte Streaming-Anbieter Netflix einen Anime basierend auf Capcoms legendärer „Onimusha“-Reihe an. Neben den Namen einiger Verantwortlicher, die an dem Werk arbeiten, wurden außerdem einige Bilder enthüllt, die ihr euch wie gewohnt weiter unten im Artikel anschauen könnt.

Onimusha-Anime hat gegenwärtig noch keinen Starttermin

Wie der VoD-Service bestätigte, wird der gleichermaßen gefeierte wie umstrittene Regisseur Takashi Miike am Anime mitwirken. Es ist die erste Anime-Produktion des berühmten Filmemachers. Bekannt ist er vor allem für seine Arbeiten an Live-Action-Produktionen wie „13 Assassins“ und „Blade of the Immortal“.

Aufgrund seiner oftmals sehr blutigen sowie brutalen Kampfszenen gerieten seine Werke in der Vergangenheit bereits öfter in die Kritik. Erfahrung mit Videospiel-Adaptionen konnte Miike übrigens schon mit „Like a Dragon“, einer Verfilmung von SEGAs erstem „Yakuza“-Game, sammeln.

Miike ist als Hauptregisseur an den Arbeiten des kommenden „Onimusha“-Anime involviert, die im Studio Sublimation („Words Bubble Up Like Soda Pop“) produziert wird. Den Posten des Regisseurs bekleidet Shin’ya Sugai („Shikizakura“). Eines der jüngsten Werke des Unternehmens ist die Adaption des Capcom-Games „Dragon’s Dogma“. Visuell erwartet die Zuschauer ein Mix aus 2D- und 3D-Animationen, wobei das Studio „moderne Animationstechnologien“ nutzen will.

Als Vorbild des Spielecharakters Miyamoto Musashi wird der verstorbene Schauspieler Toshirō Mifune („Die sieben Samurai“) dienen. Während des Livestreams wurde bekannt gegeben, dass Musashi innerhalb der Story mittlerweile ein älterer Mann ist. Mit dem Seelen-Panzerhandschuh (Oni Gauntlet) ausgestattet, muss er jedoch noch einmal aktiv werden und in den Kampf gegen die Genma ziehen. Diese Dämonen sind die Hauptgegner in Capcoms Actionspiel-Reihe.

Wann der erste „Onimusha“-Anime bei Netflix starten wird, ist gegenwärtig noch unbekannt.

Freut ihr euch auf den kommenden „Onimusha“-Anime?

