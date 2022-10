Gran Turismo 7: Update 1.25 mit vier neuen Autos – Silhouetten veröffentlicht

Die Veröffentlichung des nächsten Updates für "Gran Turismo 7" steht bevor. Es bringt vier neue Fahrzeuge in das Spiel. Sie zeigen sich im üblichen Silhouetten-Tweet.

„Gran Turismo 7“ bekommt in dieser Woche ein weiteres Update, das neue Fahrzeuge und womöglich einige andere Neuerungen mit sich bringt.

Die Ankündigung der Aktualisierung erfolgte nach dem gewohnten Muster: Kazunori Yamauchi, der Schöpfer der Serie, war am Wochenende auf Twitter aktiv und zeigt dort anhand eines Silhouetten-Teasers, auf welche neuen Fahrzeuge sich Spieler als nächstes einstellen können.

Fest steht zunächst einmal, dass „Gran Turismo 7“ in dieser Woche um vier Neuzugänge erweitert wird, nachdem in den vorherigen Updates dieser Art in der Regel drei Autos enthalten waren.

Die mit dem Tweet veröffentlichten Silhouetten laden einmal mehr zur Detektivarbeit ein. Zumindest auf der unteren linken Seite scheint es sich recht sicher um den Nissan Skyline GT-R aus dem Jahr 1973 zu handeln, wie GT Planet berichtet.

Rechts daneben ist offenbar ein Mazda MX-5/Roadster der vierten Generation abgebildet, diesmal womöglich in der 2,0-Liter-Variante. In der oberen rechten Ecke scheint sich der Nissan GT-R GT3 zu verstecken. Allerdings wird noch spekuliert, ob es sich um die 2018er-Version oder den selteneren 2020er-Evo handelt.

In der linken oberen Ecke schließlich befindet sich laut GT Planet der Maserati Merak. Es ist ein V6-Derivat des Maserati Bora mit einem überarbeiteten Heck.

Weitere Verbesserungen und Neuerungen wahrscheinlich

Da die Wochenend-Teaser von Kazunori Yamauchi immer nur die neuen Fahrzeuge zeigen, bleibt offen, welche weiteren Features und Neuerungen das neue Update für „Gran Turismo 7“ beherbergen wird. Einmal mehr könnten neue Menüs, Streckenvariationen und Events für die Weltstrecken enthalten sein.

Auch auf neue Features warten viele Spieler gespannt, darunter die Möglichkeit, ihre Garagen durch den Verkauf überflüssiger Fahrzeuge zu leeren und zugleich das Konto für Neuanschaffungen zu füllen. Trotz einer frühen Bestätigung, dass der Verkauf ein Teil von „Gran Turismo 7“ werden soll, erfolgte bislang keine Umsetzung.

Ein Veröffentlichungstermin für das „GT7“-Update 1.25 wurde nicht genannt. Es kann allerdings ausgehend von vorherigen Veröffentlichungen vermutet werden, dass die Aktualisierung am 20. Oktober 2022 erfolgen wird. Es ist der kommende Donnerstag.

