Atomic Heart: Termin offiziell mit Trailer bestätigt

Das First-Person-Action-RPG „Atomic Heart“ wird am 21. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC erscheinen, wie der Publisher Focus Entertainment und der Entwickler Mundfish nach einem vorangegangenen Leak bekanntgaben.

Neben der Standard-Edition wird eine Premium-Edition von „Atomic Heart“ angeboten. Sie umfasst das Grundspiel, den „Atomic Pass“ (Season Pass), zwei exklusive Waffenskins und ein digitales Artbook.

Die Maschinen drehen durch

Der Titel versetzt Spieler in eine Zeit, in der die Menschen einst in Harmonie mit ihren loyalen und eifrigen Robotern leben konnten. Allerdings entwickelten die mechanischen Helfer ein Eigenleben und wurden zur Gefahr.

„Die unaufhaltsame Entwicklung der Technologie und geheime Experimente haben mutierte Kreaturen, furchterregende Maschinen und Roboter mit Superkräften hervorgebracht, die sich plötzlich gegen ihre Schöpfer auflehnen. Nur du kannst sie aufhalten und herausfinden, was sich hinter der idealisierten Welt verbirgt“, so die Macher dazu.

Der Protagonist von „Atomic Heart“ ist ein psychisch labiler KGB-Spezialagent namens P-3, der von der Regierung damit beauftragt wird, eine stillgelegte Produktionsstätte zu untersuchen.

Im Verlauf von „Atomic Hearts“ können Spieler unter anderem die Kampffähigkeiten eines experimentellen Power-Handschuhs, ein Arsenal an Klingen und modernste Waffen nutzen, die in „explosiven und frenetischen Kämpfen“ zum Einsatz kommen. Gleichzeitig gilt es, die eigenen Fähigkeiten und Ressourcen sowie die Umgebung zu nutzen.

Key-Features von „Atomic Heart“ laut Hersteller:

Eine utopische Welt, verrückt und erhaben zugleich.

Lebendige, spektakuläre und unerbittliche Kämpfe.

Vernichte riesige Maschinen und Mutanten mit deinen vielfältigen Fähigkeiten und fortschrittlichen Waffen.

Verbessere dein Arsenal und deine Ausrüstung.

Nachfolgend seht der Trailer zur Ansicht bereit, der anlässlich der Ankündigung des Veröffentlichungstermins freigeschaltet wurde:

