The Last of Us: Escape the Dark als Brettspiel angekündigt – Kickstarter-Kampagne erfolgreich

Joel und Ellie erhalten mit "The Last of Us: Escape the Dark" ein Brettspiel, das ab der kommenden Woche auf Kickstarter finanziert wird. Es soll noch düsterer als die Videogames ausfallen.

Update: Innerhalb von 24 Stunden nach dem Start der Kickstarter-Kampagne wurde das Ziel erreicht. Doch die Sammelaktion geht weiter. Inzwischen sicherten fast 5.000 Unterstützer mehr als 450.000 Euro zu. 22 weitere Tage bleibt die Kickstarter-Kampagne aktiv.

„Weniger als 24 Stunden nach dem Start der Kampagne sind wir finanziert, das Projekt schlägt Wellen und die Kommentare sind voll von exzellentem, gutmütigem Feedback“, heißt es in der offiziellen Ankündigung auf der Kickstarter-Kampagne des Spiels.

Darüber hinaus wurde ein Video zum Brettspiel veröffentlicht:

Meldung vom 2. November 2022: Naughty Dog hat ein weiteres „The Last of Us“ angekündigt. Diesmal wird allerdings nicht mit dem Controller gesteuert. Stattdessen können sich Mitspieler an einem Tisch versammeln und ein Tabletop-Game genießen.

„Wir freuen uns, The Last of Us: Escape the Dark ankündigen zu können, ein neues Brettspiel, das im The Last of Us-Universum spielt und von unseren Freunden Themeborne entwickelt wurde“, so Naughty Dog in einem Tweet.

Kickstarter-Kampagne ab 8. November

Themeborne sorgte zuvor für die Spiele „Escape the Dark Castle“ und „Escape the Dark Sector“ und war ebenfalls für mehrere Erweiterungen für die Grundspiele sowie erfolgreiche Crowdfunding-Kampagnen verantwortlich.

Für das neue Brettspiel wird am 8. November 2022 eine Kickstarter-Kampagne gestartet, an der sich interessierte Spieler mit ihrem Geld beteiligen können. Versprochen wird eine „düstere Variante der von der Kritik gefeierten Videospielserie“, sodass die ohnehin schon düstere Geschichte von „The Last of Us“ offenbar eine noch düsterere Wendung nimmt.

Der Start der Kickstarter-Kampagne soll Fans nicht nur einen tieferen Einblick in das Spiel gewähren, sondern auch die Chance bieten, eine exklusive Sammleredition des Spiels zu ergattern.

„Wie Fans von Tabletop-Spielen vielleicht schon wissen, legt die Escape the Dark-Serie von Themeborne großen Wert auf kooperatives und leicht verständliches Gameplay. Die Spiele von Themeborne enthalten wunderschöne, schwarz-weiß illustrierte Kapitelkarten, die die Spieler gemeinsam lösen müssen, um Herausforderungen zu meistern und neue Wege zu finden, so dass kein Spiel dem anderen gleicht“, so Naughty Dog auf dem Blog des Unternehmens.

Mit der Vorliebe von Themeborne für „kühne Kunst und zugängliches Spieldesign“, das auch in die Entwicklung von „The Last of Us: Escape the Dark“ einfließen soll, könne man es bei Naughty Dog kaum erwarten, zu sehen, wie die Macher die Welt der Reihe „auf eine brandneue Art und Weise“ umsetzen werden.

Wie das Brettspiel aussehen wird, verdeutlicht ein erstes Bild, das die Bestandteile von „The Last of Us: Escape the Dark“ zeigt:

