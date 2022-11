The Last Of Us: Offizielle Website nennt möglichen Starttermin der HBO-Serie

The Last Of Us:

Nachdem bisher nur von einem Start im kommenden Jahr die Rede war, könnte nun der Starttermin der HBO-Serie zu "The Last Of Us" durchgesickert sein. Laut der offiziellen Store-Website von HBO startet diese im Januar 2023.

Startet die HBO-Serie zu "The Last Of Us" im Januar 2023?

Wie bereits vor ein paar Monaten bekannt gegeben wurde, ist die HBO-Serie zu „The Last of Us“, die in enger Zusammenarbeit mit Naughty Dog entsteht, für einen Start im nächsten Jahr vorgesehen.

Während die Verantwortlichen hinter der Produktion bisher keinen konkreten Starttermin nannten, könnte die offizielle Website von HBO diesbezüglich für Klarheit gesorgt haben. So tauchte auf der entsprechenden Store-Seite vor wenigen Stunden ein möglicher Starttermin für die TV-Serie zu „The Last of Us“ auf: Der 15. Januar 2023.

Da wir es hier mit einem konkreten Datum zu tun haben, wird nicht davon ausgegangen, dass es sich um einen möglichen Platzhalter handelt. Viel mehr liegt der Gedankengang nahe, dass diese Angabe schlichtweg zu früh freigeschaltet wurde.

Die TV-Serie wird sich am ersten Videospiel orientieren

Da eine offizielle Bestätigung seitens HBO beziehungsweise Naughty Dog noch aussteht, sollten wir den möglichen Termin trotz allem erst einmal mit der nötigen Vorsicht genießen. Sollte eine offizielle Stellungnahme oder gar Ankündigung des Starttermins folgen, reichen wir diese natürlich umgehend nach. Offiziellen Angaben zufolge wird sich die HBO-Serie zu „The Last of Us“ zu großen Teilen am erfolgreichen ersten Videospiel aus dem Jahr 2013 orientieren.

Gleichzeitig möchten sich die kreativen Köpfe hinter der Reihe jedoch ein wenig künstlerische Freiheit gönnen und werden neue Charaktere beziehungsweise Geschichten einbauen, mit denen euch die Welt von „The Last of Us“ aus einem anderen Blickwinkel präsentiert wid.

Während Pedro Pascal in die Rolle des Protagonisten Joel Miller schlüpft, wird Elli in der TV-Serie zu „The Last of Us“ von Bella Ramsey verkörpert. Zu den weiteren Darstellern gehören Gabriel Luna in der Rolle von Tommy Miller oder Merle Dandridge, die als Marlene zu sehen sein wird.

Quelle: Twisted Voxel

