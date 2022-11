The Devil in Me: Test-Wertungen und Launch-Trailer

The Devil in Me:

"The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me" verweilt seit heute im Handel. Was die Tester zu sagen haben, verrät die Übersicht. Auch der obligatorische Launch-Trailer steht zur Ansicht bereit.

Mit dem Launch von „The Devil in Me“ wird heute die „The Dark Pictures Anthology“ fortgesetzt. Der Titel ist ab sofort für Konsolen und PC erhältlich, was Bandai Namco mit einem Trailer feiert, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt.

Außerdem wurden von der internationalen Presse die ersten Tests veröffentlicht. Im Fall der PS5-Version sind auf Metacritic 15 Wertungen hinterlegt, die zu einem Score von 74 führten. Der PC-Version wurden 18 Reviews zugeordnet. Heraus kam ein Metascore von 71.

Stimmen aus der Fachpresse

Hobby Consolas meint im Fazit: „Nicht der beste Beitrag der ersten Staffel der The Dark Pictures Anthology, aber ein sicherer Tipp für alle, die ein direktes, aufrichtiges Slasher-Erlebnis genießen wollen.“

PlayStation Universe sieht es ähnlich: „Technisch ist das Spiel noch nicht ganz ausgereift, und es dauert eine Weile, bis es richtig in Fahrt kommt. Aber wenn man dann zum Kern des Spiels kommt, gehört es zu den selbstbewusstesten Arbeiten von Supermassive.“

Weniger zufrieden ist Push Square: „The Devil in Me ist ein weiterer kompetenter und unterhaltsamer Beitrag zur The Dark Pictures Anthology, aber es erreicht nicht die Höhen von House of Ashes oder sogar Little Hope.“

Auch auf PLAY3.DE findet ihr einen Test zu „The Devil in Me“. Im Fazit schreibt Sven unter anderem: „In Zusammenspiel mit den schick gestalteten Arealen des Mord-Hauses und der stimmungsvollen Lichtstimmung stellte sich schnell ein schaurig schönes Grusel-Feeling bei uns ein.“

Die Test-Wertungen in der Übersicht:

COGconnected – 84

Hobby Consolas – 80

IGN Spain – 80

Game Rant – 80

Cube3 – 80

Areajugonas – 80

Hey Poor Player – 80

We Got This Covered – 80

PLAY3.DE – 75

PlayStation Universe – 75

Vandal – 70

JeuxActu – 65

GameByte – 60

Push Square – 60

Dexerto – 60

„The Dark Pictures Anthology: The Devil in Me“ ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One und auf Steam erhältlich. Nachfolgend der anfangs erwähnte Launch-Trailer:

