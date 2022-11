Lost Soul Aside: Sony Interactive Entertainment fungiert als Publisher des Rollenspiels

Bekanntermaßen arbeitet das chinesische Entwicklerstudio Ultizero Games bereits seit mehreren Jahren am Rollenspiel "Lost Soul Aside". Wie auf dem "China Hero Project"-Event bestätigt wurde, wird Sony Interactive Entertainment als Publisher des Projekts fungieren.

"Lost Soul Aside" befindet sich für die PlayStation-Konsolen in Entwicklung.

Bereits im Jahr 2018 kündigte das chinesische Entwicklerstudio Ultizero Games das Rollenspiel „Lost Soul Aside“ an, das sich für die PlayStation 4 und die PlayStation 5 in Arbeit befindet.

Ursprünglich sollte das Projekt bereits im Jahr 2020 veröffentlicht werden. Allerdings führten die Einschränkungen durch die Corona-Krise, die chinesische Studios besonders hart trafen, dazu, dass „Lost Soul Aside“ bis heute nicht veröffentlicht werden konnte. Ein kleines Lebenszeichen lieferte uns Ultizero Games im Rahmen des diesjährigen „“China Hero Project“-Events“.

Wie hier bekannt gegeben wurde, wird Sony Interactive Entertainment als Publisher für das Fantasy-Abenteuer verantwortlich sein. Bisher wurde das Ganze zwar nur für den chinesischen Markt bestätigt, dürfte aber wohl auch für den Rest der Welt gelten.

Zwei Königreiche kämpfen um die Vormachstellung

Eigenen Angaben zufolge ließen sich die Entwickler von Ultizero Games bei den Arbeiten an „Lost Soul Aside“ von prominenten japanischen Rollenspielen wie Square Enix‘ „Final Fantasy XV“ inspirieren. Die Geschichte dreht sich um eine Fantasy-Welt, in der sich zwei Königreiche in einem langjährigen Konflikt um die Vorherrschaft in der Welt gegenüberstehen.

Komplett eskaliert dieser Konflikt, als eines Tages Monster auf der Bildfläche erscheinen und gnadenlos Jagd auf die Menschen machen. Eure Aufgabe wird in „Lost Soul Aside“ darin bestehen, den Gründen für das Auftauchen der Monster nachzugehen und die von ihnen ausgehende Gefahr zu bannen.

Wann „Lost Soul Aside“ erscheinen wird, ist nach wie vor unklar.

