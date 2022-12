PS Plus Premium: Weiterer Neuzugang für Klassikersammlung geleakt

Nachdem die PS Plus Essential-Spiele für Dezember 2022 am vergangenen Mittwoch enthüllt wurden, müssen sich Abonnenten der Stufen Extra und Premium noch eineinhalb Wochen gedulden, bis die zusätzlichen Games dieser Stufen offiziell gemacht werden.

Doch einer der Neuzugänge für den Klassikerkatalog könnte bereits feststehen. Wie die Website Gematsu berichtet, war im PlayStation Store kurzzeitig ein Produkteintrag für „Star Wars: Battlefront 2“ zu sehen, das darin als „PSP-Emulationstitel“ aufgeführt wurde. Während der Eintrag zwischenzeitlich wieder entfernt wurde, deutet er darauf hin, dass dieses Spiel dem Katalog von PS Plus Premium Classic hinzugefügt wird.

Ein Veröffentlichungsdatum konnte dem Produkteintrag nicht entnommen werden, sodass unklar ist, wann der Titel für die Abonnenten freigeschaltet wird. Da die neuen PS Plus-Spiele für Extra und Premium voraussichtlich am 14. Dezember 2022 angekündigt werden, könnten an diesem Tag weitere Informationen zur Verfügbarkeit von „Star Wars: Battlefront 2“ folgen.

Es wäre der erste klassische „Battlefront“-Titel, der in den Service aufgenommen wird. Das ursprüngliche „Battlefront“ sowie die PSP-Titel „Renegade Squadron“ und „Elite Squadron“ sind noch nicht vertreten.

Produktbeschreibung mit Details

In der Produktbeschreibung im PlayStation Store hieß es, dass der Titel von der PSP-Version auf die Konsolen PS4 und PS5 übertragen wird, zusammen mit neu hinzugefügten Funktionen. Daher könne es vorkommen, dass sich der Titel anders spielt als die PSP-Fassung oder dass einige Funktionen nicht richtig funktionieren.

In „Star Wars: Battlefront 2“ schlüpfen Spieler in die Rolle eines Jedis und verdienen sich die Fähigkeit, ein Lichtschwert zu führen und die Kräfte der Macht einzusetzen. Im Spielverlauf gilt es unter anderem, Dogfights in klassischen Raumschiffen zu überstehen oder auf einem Sternenzerstörer zu landen sowie zu Fuß an Bord feindlicher Schiffe zu kämpfen.

Spieler können sich durch die Umgebungen von „Star Wars: Episode 3“ kämpfen, darunter Mustafar und die Heimat der Wookiee auf Kashyyyk. Der Produkteintrag umfasste ebenfalls einige Bilder zu „Star Wars: Battlefront 2“, die ihr euch nachfolgend anschauen könnt:

PlayStation Plus im Dezember 2022

Während noch offen ist, ob „Star Wars: Battlefront 2“ ein Teil des PlayStation Plus-Angebotes von Dezember 2022 ist, steht fest, welche Spiele im laufenden Monat ab der Essential-Stufe vergeben werden. Eine Übersicht über die Essential-Games findet ihr in unserer Meldung von Mittwoch.

Freigeschaltet werden die Essential-Spiele am kommenden Dienstag im Laufe des Vormittags, meist zwischen 11 und 12 Uhr. Am Mittwoch der darauffolgenden Woche, also am 14. Dezember 2022, kommt es voraussichtlich zur Ankündigung der neuen Spiele für Extra und Premium, bevor diese der Erwartung nach am 20. Dezember 2022 freigeschaltet werden.

