Final Fantasy Pixel Remaster: Inkl. 275 Euro teurer Limited-Edition für die PS4 angekündigt

Nachdem Square Enix vor ein paar Monaten darauf hinwies, dass die entsprechende Nachfrage seitens der Spieler beziehungsweise der Spielerinnen dazu führen könnte, dass die „Final Fantasy Pixel Remaster“-Reihe den Weg auf die Konsolen findet, tauchten die Umsetzung für die Konsolen in dieser Woche in den Datenbanken der ESRB auf.

Dabei wurden alle sechs Teile der „Final Fantasy Pixel Remaster“-Serie für die Switch und die PlayStation 4 mit Alterseinstufungen versehen, was bereits auf eine baldige Ankündigung hindeutete. In der Zwischenzeit hatten die Verantwortlichen von Square Enix ein Einsehen mit der wartenden Community und kündigten alle sechs „Final Fantasy Pixel Remaster“-Teile für die PS4 und Nintendos Konsolen-Handheld-Hybriden an.

Erworben werden können die Pixel-Remaster wahlweise einzeln oder in Form eines Bundles, das sowohl in einer Download-Fassung als auch einer Retail-Version angeboten wird und alle sechs Klassiker umfasst.

Streng limitierte Collector’s Edition vorgestellt

„Final Fantasy Pixel Remaster“ verhilft den ersten sechs Hauptablegern der langlebigen „Final Fantasy“-Reihe in einem überarbeiteten Pixel-Look zu einem Comeback. Darüber hinaus halten weitere Verbesserungen wie neu eingespielte Soundtracks, Bestiarien, optimierte Nutzeroberflächen oder die Möglichkeit, die Kämpfe automatisch ablaufen zulassen, Einzug. Hinzukommen Anpassungen an der legendären Oper-Szene aus „Final Fantasy VI“, die optisch wie akustisch überarbeitet wurde.

Wer ein wenig Geld in die Hand nehmen und sich die „Final Fantasy Pixel Remaster“-Titel in Form einer exklusiven Limited-Edition in das heimische Regal stellen möchte, wird bei der ebenfalls angekündigten „Final Fantasy 1-6 Pixel Remaster -FF35th Anniversary Edition“ fündig, die Square Enix über den hauseigenen Online-Store vertreibt.

„Dieses mit Spannung erwartete Set umfasst die physisch verpackte Version der Final Fantasy I-VI-Collection und die Goods-Box der Jubiläumsausgabe, die ein Vinyl-Plattenset mit neu arrangierter Spielmusik, ein speziell zusammengestelltes Artbook mit wunderschönen Charakter-Pixel-Arts und acht stilisierte Pixel-Art-Charaktere enthält“, so Square Enix zur limitierten Collector’s Edition, die in einer speziell gestalteten Verpackung ausgeliefert wird.

Einen konkreten Termin bekamen die Konsolen-Versionen von „Final Fantasy Pixel Remaster“ bisher nicht spendiert. Stattdessen ist nur von einem PS4- und Switch-Release im Frühjahr 2023 die Rede.

