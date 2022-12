PlayStation VR2: Präsentation auf der CES 2023 bestätigt

Traditionell handelt es sich bei der Consumer Electronics Show (kurz: CES 2023) um das erste größere Event eines neuen Jahres, auf der ausgewählte Elektronik und Unterhaltungsprodukte vorgestellt werden.

Wie Sony beziehungsweise Sony Interactive Entertainment in einer kurzen Mitteilung bestätigten, wird die CES 2023 im Januar genutzt, um interessierten Nutzern einen weiteren Blick auf das 2023 erscheinende Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 zu ermöglichen. Die Präsentation von PlayStation VR2 wird im Rahmen einer offiziellen Pressekonferenz erfolgen, die am Dienstag, den 4. Januar 2023 um 17 Uhr Ortszeit starten und uns unterschiedliche Produkte des japanischen Elektronikriesen vorstellen wird.

Aufgrund der unterschiedlichen Zeitzonen erfolgt der Start der Pressekonferenz hierzulande am Mittwoch, den 5. Januar 2023 um 2 Uhr nachts.

Ein 4K-OLED-Panel, abwechslungsreiche Launch-Titel und mehr

Mit PlayStation VR2 möchte Sony Interactive Entertainment die Virtual-Reality-Erfahrung auf ein neues Level heben und setzt dafür auf ein 4K-OLED-Panel, einen neuen Controller, der auf ausgewählte Features des innovativen DualSense-Controllers zurückgreift, oder zwei Displays mit einer Auflösung von jeweils 2.000 × 2.040 Bildpunkten.

Wie in den vergangenen Wochen bestätigt wurde, dürfen wir uns zur offiziellen Markteinführung im kommenden Jahr auf abwechslungsreiche Launch-Titel freuen, mit denen eine möglichst breite Zielgruppe angesprochen werden soll. Darunter Titel wie die „Cities VR: Enhanced Edition“, „No Man’s Sky“, „Resident Evil: Village“, „Fantavision 202X“ oder „After the Fall“.

PlayStation VR2 erscheint am 22. Februar 2023 und wird zum Preis von knapp 600 Euro ins Rennen geschickt. Das Bundle mit „Horizon: Call of the Mountain“ hingegen wird für rund 650 Euro erhältlich sein.

