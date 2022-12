Forspoken: Bilder zeigen Verbesserungen an Textgröße und HDR

„Forspoken“ gehört zu den Spielen, die im bevorstehenden Januar erscheinen werden. Was der Titel zu bieten hat, verdeutlicht eine Demo, die erst kürzlich veröffentlicht wurde.

Nicht alle Spieler sind mit der Anspielfassung von „Forspoken“ rundum zufrieden. Und es bleibt abzuwarten, ob alle Rückmeldungen in das vollständige Projekt einfließen werden. Doch auf einige der bereits in Angriff genommenen Verbesserungen ging der Entwickler Luminous Productions in einem Tweet ein.

So bestätigte das Studio, dass die Probleme mit der HDR-Implementierung im vollständigen Spiel behoben werden. Auf Bildern, die zusammen mit dem Tweet veröffentlicht wurden, wird ein Vorher-Nachher-Vergleich geboten. Außerdem sorgte der Entwickler für eine Vergrößerung des Textes, was ebenfalls mit einem Bildvergleich demonstriert wird.

„Es ist toll zu sehen, dass so viele von euch ihre Zeit in Athia mit der Forspoken-Demo auf der PS5 genießen“, so Luminous Productions. „Wir hören uns euer Feedback an und können bestätigen, dass das vollständige Spiel eine größere Textgröße und ein besseres Button-Mapping haben sowie die HDR-Probleme beheben wird, die bei einigen Spielern aufgetreten sind.“

It’s amazing to see so many of you enjoying your time in Athia with the #Forspoken Demo on PS5.

We’re listening to all your feedback and can confirm that the full game will have increased text size, button mapping and will fix the HDR issues that some players are experiencing. pic.twitter.com/eKopx8UgCW

— Forspoken (@Forspoken) December 21, 2022