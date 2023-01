Umfrage: Von diesen Videospielen wünschen sich japanische Fans Anime-Adaptionen

Nicht nur in Hollywood, sondern auch in Japan sind große Filmstudios seit Jahren an Umsetzungen bekannter Games-Reihen interessiert. Mit dem Sci-Fi-Abenteuer „NieR: Automata Ver1.1a“ und der Fantasy-Action „The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel – Northern War“ starten allein diesen Monat zwei Anime-Adaptionen bekannter Rollenspiele.

Die japanische Website Anime! Anime! fragte ihre Leser und Leserinnen vergangenes Jahr im Rahmen einer Umfrage, von welchen Videospielen sie sich Anime-Adaptionen wünschen würden. Nun veröffentlichte die Seite die Ergebnisse.

The Legend of Zelda vor Kingdom Hearts

Insgesamt haben 1609 Personen an der Umfrage teilgenommen und für das Konsolenspiel abgestimmt, von dem sie sich eine Anime-Umsetzung erhoffen. Satte fünf der zehn Plätze belegen dabei Nintendo-Franchises. Etwa 60% der Befragten waren Frauen, wobei 55% von ihnen 19 Jahre oder jünger waren. 25% von ihren waren indes in ihren 20ern. Doch nun werfen wir einen Blick auf die Top 10 der Umfrage.

Den letzten Platz belegt die Adventure-Reihe „Buddy Mission Bond“ aus dem Hause Koei Tecmo. Position 9 angelte sich die Visual Novel „Jack Jeanne“ von Entwickler und Publisher Broccoli. Mit „Minecraft“ konnte sich eines der erfolgreichsten Games aller Zeiten den 8. Platz sichern.

Auf Platz 7 steht das „Kingdom Hearts“-Franchise von Square Enix, zu dem vor Jahren tatsächlich einmal an einer Zeichentrickumsetzung gearbeitet wurde. Diese hat letztendlich jedoch nie das Licht der Welt erblickt. Position 6 bekleidet indes Nintendos populäre „Animal Crossing“-Reihe. „Fire Emblem: Three Houses“, der jüngste Ableger der bekannten Videospielserie, ergatterte den 5. Platz in der Umfrage.

Knapp am Podium vorbei schrammt auf Platz 4 der Indie-Hit „Undertale“ von Toby Fox. Das Singleplayer-RPG wurde erstmals 2015 veröffentlicht und konnte schnell Kritiker und Spieler von sich überzeugen. Die ersten drei Plätze belegen indes allesamt Nintendo-Franchises, wobei sich das Action-Adventure-Meisterwerk „The Legend of Zelda: Breath of the Wild“ die Bronzemedaille und somit den dritten Podiumsplatz sichern konnte.

Den 2. Platz und die Silbermedaille schnappte sich die „Xenoblade“-Reihe, deren letzter Ableger erst vergangenes Jahr exklusiv für die Nintendo Switch veröffentlicht wurde. Platz 1 und damit die Goldmedaille konnte sich derweil „Splatoon“ sichern, dessen dritter Teil ebenfalls 2022 erschienen ist. Die Third-Person-Shooter-Reihe aus dem Hause Nintendo ist somit das Videospiel-Franchise, zu dem sich die meisten Teilnehmer der Umfrage eine Anime-Adaption wünschen.

Hier noch einmal die Top 10 in der Übersicht:

Splatoon Xenoblade The Legend of Zelda: Breath of the Wild Undertale Fire Emblem: Three Houses Animal Crossing Kingdom Hearts Minecraft Jack Jeanne Buddy Mission Bond

Etwas überraschend ist die Abwesenheit einiger bekannter großer japanischer Games-Marken in den Top 10, beispielsweise „Dragon Quest“, „Resident Evil“ oder auch „Super Mario“. Dies könnte jedoch daran liegen, dass die ersten zwei Franchises erst in den letzten Jahren Anime-Umsetzungen erhalten hatten, während der vermutlich berühmteste Klempner der Welt mit „The Super Mario Bros. Movie“ noch dieses Jahr einen neuen Animationsfilm spendiert bekommt.

Von welchen Videospiel-Marken wünscht ihr euch Anime-Adaptionen?

