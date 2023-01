One Piece Odyssey: Demo für PS4 und PS5 zum Download bereit

Ende der Woche kommt „One Piece Odyssey“ auf den Markt. Der Einstiegspreis liegt bei rund 70 Euro, was beim einen oder anderen Spieler die Überlegung aufkommen lassen könnte, ob der Titel das investierte Geld wert ist.

Aber nicht nur die in dieser Woche erscheinenden Spieletests werden diese Frage weitgehend beantworten. Auch selbst Hand anlegen können interessierte Spieler bereits. Im PlayStation Store wurde eine Demo zum Download bereitgestellt, die ein wenig in „One Piece Odyssey“ hineinschnuppern lässt.

Nachfolgend haben wir den entsprechenden Produkteintrag verlinkt:

PlayStation Store: Demo von One Piece Odyssey für PS4 und PS5

Nach dem Download der Demo können Spieler den ersten Teil des Hauptspiels erleben. Und die Bemühungen sind nicht umsonst. Fans, die später zur Vollversion von „One Piece Odyssey“ greifen, können den Storyfortschritt übertragen und müssen nicht von vorne beginnen.

Spieler, denen die Demo von „One Piece Odyssey“ zusagt, können weiterhin eine Vorbestellung aufgeben und werden mit Vorbestellerboni belohnt. So gibt es bei teilnehmenden Händlern Zusatz-Content, der nachfolgend aufgelistet ist.

Vorbesteller erhalten ein Paket mit folgenden Inhalten:

Vitalapfel x 10

Energieapfel x 10

Goldgelee x 3

100.000 Berry

Reisekleidungsset (Ruffy, Zorro, Sanji, Lysop, Nami, Chopper, Robin)

Die Veröffentlichung von „One Piece Odyssey“ erfolgt am 13. Januar 2023 für PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One und PC (via Steam). Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

