Dead Space: Früher als angekündigt – Der düstere Launch-Trailer zum Remake steht bereit

Eigentlich sollte der Launch-Trailer zum Remake von "Dead Space" erst heute Nachmittag freigeschaltet werden. Da das Video in Form eines Leaks den Weg ins Netz fand, reagierte Electronic Arts und stellte den Trailer bereits in der heutigen Nacht zur Verfügung.

"Dead Space" kehrt in Form eines Remakes zurück.

In dieser Woche kündigten Electronic Arts und die Entwickler der Motive Studios den offiziellen Launch-Trailer zum in Kürze erscheinenden Remake von „Dead Space“ an.

Eigentlich sollte der besagte Trailer erst am heutigen Donnerstag Nachmittag veröffentlicht werden. Da der Launch-Trailer vor ein paar Stunden in Form eines Leaks den Weg ins Netz fand, zogen die Verantwortlichen von Electronic Arts umgehend nach und stellten die offizielle Version des Videos zur Verfügung.

Der düstere Launch-Trailer zum Remake von „Dead Space“ steht wie gehabt unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht bereit und liefert euch Eindrücke aus der technisch wie spielerisch überarbeiteten Neuauflage. Auch verschiedene Charaktere, die in der Geschichte eine wichtige Rolle spielen, sind zu sehen.

Der legendäre Klassiker kehrt zurück

Mit dem Remake von „Dead Space“ kehrt der erfolgreiche Survival-Horror-Titel aus dem Jahr 2008 auf die aktuellen Plattformen zurück. Laut den verantwortlichen Entwicklern der Motive Studios dürfen sich die Spieler und Spielerinnen zum einen auf eine generalüberholte Grafik freuen. Darüber hinaus orientierten sich die Motive Studios bei der Art und Weise, wie euch die Geschehnisse von „Dead Space“ präsentiert werden, an Titeln wie den neuen „God of War“-Abenteuern.

So wird uns nicht weniger als eine spannende One-Shot-Erfahrung versprochen, bei der komplett auf Kameraschnitte verzichtet wird. Zu den weiteren Neuerungen gehören Anpassungen an den Waffen, neue Bereiche, die auf der USG Ishimura auf ihre Erkundung warten, oder die Tatsache, dass der Protagonist Isaac Clarke im Gegensatz zum originalen „Dead Space“ endlich spricht.

Weitere Meldungen zum Dead Space Remake:

Das Remake zu „Dead Space“ erreichte vor wenigen Wochen offiziell den Gold-Status und kann somit wie geplant am 27. Januar 2023 für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S erscheinen. Weitere Details und Eindrücke zum Remake des Survival-Horror-Klassikers findet ihr in unserer Themen-Übersicht.

