Silent Hill 2 Remake: Darum fiel Konamis Wahl nicht auf den ersten Teil

Bloober Team arbeitet an einem Remake zu "Silent Hill 2".

Nachdem sich die Gerüchte um eine Rückkehr der seinerzeit ungemein beliebten Survival-Horror-Serie über einen langen Zeitraum hielten, kündigte Konami das Comeback von „Silent Hill“ im vergangenen Oktober offiziell an.

Wie bereits spekuliert, wird unter anderem an einem Remake zu „Silent Hill 2“ gearbeitet, das beim polnischen Entwicklerstudio Bloober Team („The Medium“) entsteht. Auch wenn diese Ankündigung mit viel Vorfreude zur Kenntnis genommen wurde, stellte sich der eine oder andere Fan der Reihe doch die Frage, warum gerade „Silent Hill 2“ und nicht etwa das erste „Silent Hill“ aus dem Jahr 1999 in Form eines Remakes zurückkehrt.

Eine Frage, die laut Motoi Okamoto, dem Produzenten der kommenden Ableger, auch intern diskutiert wurde, da sich ein Teil der damaligen Entwickler ebenfalls für ein Remake zum originalen „Silent Hill“ stark machte.

Der Inbegriff des psychologischen Horrors

Unter dem Strich waren es die Popularität und die Tatsache, dass viele Spieler und Spielerinnen in „Silent Hill 2“ den Inbegriff des psychologischen Horrors sehen, die laut Okamoto den Ausschlag gaben. „Als wir darüber nachdachten, was die Identität von Silent Hill ist, kamen wir zu dem Schluss, dass es der wahre psychologische Horror der Serie ist. Und wenn Sie die Leute fragen, was wahrer psychologischer Horror ist, wird Ihnen fast jeder Silent Hill 2 sagen“, heißt es weiter.

„Wir entschieden, dass wir, wenn die Identität der Marke echter psychologischer Horror ist, mit der Neugestaltung von Silent Hill 2 beginnen müssen. Es gab natürlich einige Leute innerhalb des Unternehmens, die dachten, es wäre besser, mit 1 zu beginnen, aber ich wollte dieses Projekt mit beginnen etwas, das diese Identität symbolisiert.“

Das „Silent Hill 2“-Remake befindet sich für die PS5 und den PC in Entwicklung.

