Armored Core 6 Fires of Rubicon: From Software kündigt einstündige Präsentation an

Im vergangenen Monat kündigten die Entwickler von From Software die laufenden Arbeiten an "Armored Core 6: Fires of Rubicon" offiziell an. Ergänzend dazu gab das Studio bekannt, dass wir uns im Rahmen der Taipei Game Show 2023 auf eine ausführliche Gameplay-Präsentation der Mech-Action freuen dürfen.

Nachdem sich die Gerüchte um den neuen Ableger in der Vergangenheit recht hartnäckig hielten, kündigte From Software die laufenden Arbeiten an „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ im letzten Monat offiziell an.

Ergänzend zur offiziellen Ankündigung der Mech-Action bestätigte From Software eine umfangreiche Gameplay-Präsentation, die im Rahmen der diesjährigen Taipei Game Show erfolgen und uns einen ausführlichen Blick auf den Nachfolger ermöglichen wird. Laut From Software wird es die besagte Präsentation von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ auf eine Länge von knapp einer Stunde bringen.

Die Gameplay-Vorstellung wird unter anderem von Serien-Produzent Yasunori Ogura geleitet und live auf Youtube zu sehen sein. Los geht es am 3. Februar 2023 um 13 Uhr unserer Zeit.

Bosskämpfe das Highlight der Action

Kurz nach der offiziellen Ankündigung von „Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wies Game-Director Masaru Yamamura darauf hin, dass sich die Spieler und Spielerinnen auf ein Mech-Abenteuer freuen dürfen, das vor allem mit seinem knackigen Schwierigkeitsgrad punkten wird. Zudem werden die spektakulären Bosskämpfe zu den Highlights der Kampagne gehören und selbst erfahrene Serienfans mitunter gehörig fördern.

„Die Bosskämpfe wurden von uns so entworfen, dass der Spieler viele Anläufe unternehmen muss, um einen Boss zu besiegen. Er soll sich Gedanken darüber machen, wie er gewinnen kann. und seinen Mech für diese Aufgabe optimal anpassen“, ergänzte Yamamura. Zu den weiteren tragenden Gameplay-Features zählen die Rollenspiel-Elemente, die euch in die Lage versetzen, wichtige Ressourcen zu verdienen, mit denen ihr eure Kampfroboter anpassen und verstärken könnt.

„Armored Core 6: Fires of Rubicon“ wird im Laufe des Jahres für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S veröffentlicht. Einen konkreten Releasetermin bekam die Mech-Action bisher nicht spendiert.

