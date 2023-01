Atomic Heart: Entwicklung abgeschlossen – Entwickler bedankt sich

Die angestrebte Veröffentlichung von „Atomic Heart“ ist nur noch wenige Wochen entfernt. Und es scheint, dass eine weitere Verschiebung nicht befürchtet werden muss. Der offizielle Gold-Status wurde erreicht, was bedeutet, dass die grundlegende Entwicklung des Shooters abgeschlossen ist und der Titel vervielfältigt werden kann.

„Vielen Dank an unsere Partner und alle, die an diesem spannenden Projekt beteiligt sind. Und vor allem danken wir euch allen, dass ihr uns treu geblieben seid und Atomic Heart unterstützt habt“, so das zuständige Team in einem Tweet.

Der Gold-Status bedeutet allerdings nicht, dass die Entwickler von Mundfish ihre Arbeit niederlegen und sich in den Urlaub verabschieden. Denn nach wie vor können Verbesserungen an „Atomic Heart“ vorgenommen und mit einem downloadbaren Update nachgereicht werden. Entsprechende Day One-Updates sind längst keine Seltenheit mehr.

Erweiterungen nach dem Launch

Ebenfalls möchten die Macher von „Atomic Heart“ nach dem Launch Zusatzinhalte veröffentlichen. Spieler, die bereits wissen, dass sie diesen Content nutzen werden, können zur 99,99 Euro teuren Gold Edition greifen, die neben dem Spiel den sogenannten Atomic Pass enthält. Es handelt sich um ein Pauschalangebot, mit dem Spieler einen Zugriff auf die kommenden Download-Packs erhalten. Zum Vergleich: In der Standardversion kostet „Atomic Heart“ nur 69,99 Euro.

Ebenfalls wird „Atomic Heart“ als Premium Edition verkauft. Neben dem Spiel und dem Atomic Pass umfasst diese Premiumvariante zwei Skin-Packs und ein digitales Artbook. Der Preis liegt bei 109,99 Euro.

„Atomic Heart“ ist eine apokalyptische Open-World-Erfahrung, in der Spieler in eine alternative Sowjetunion verfrachtet werden. In diesem Szenario lehnen sich Roboter, die einst für einen technologischen Fortschritt sorgten, gegen die Menschen auf und ihr sollt es richten. Das Spiel verfügt über ein dynamisches Kampfsystem, mit dem Spieler ihre Gegner mithilfe einer Vielzahl von Waffen und Fähigkeiten bekämpfen.

„Atomic Heart“ kommt am 21. Februar 2023 für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X/S und PC in den Handel. Weitere Eindrücke und Details zum Shooter sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

