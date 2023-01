Spiele-Highlights 2023: Auf diese 11 (Action-)RPGs könnt ihr euch freuen

Wenn ihr euch möglichst lange in einer Videospiel-Welt verlieren möchtet, bieten sich dafür insbesondere große Rollenspiele hervorragend an. Glücklicherweise dürften Fans des Genres und natürlich auch solche, die es noch werden wollen, in 2023 voll auf ihre Kosten kommen. Uns erwarten einige potentielle RPG- und Action-RPG-Highlights, die wir euch in den nachfolgenden Zeilen kurz vorstellen möchten.

One Piece Odyssey (PS4, PS5)

Release: 12. Januar 2023

Die Strohhut-Piratenbande rund um Monkey D. Ruffy erlebt in „One Piece Odyssey“ ein brandneues Abenteuer. Diesmal verschlägt es die Gruppe auf die legendäre Insel Waford, wo sie kurz nach ihrer Ankunft ihre Kräfte verlieren. Um sie zurückerlangen zu können, müssen sie einige der prägendsten Erinnerungen ihrer bisherigen gemeinsamen Reise erneut durchleben, etwa den Bürgerkrieg in Alabasta, den Kampf in Enies Lobby oder die Schlacht von Marineford.

Anders als viele vorherige Games des immens populären Franchise fokussiert sich dieses JRPG auf ein sehr klassisches rundenbasiertes Kampfsystem. Kombiniert wird dieses mit Adventure-Elementen, kleinen Rätseleinlagen und natürlich der Erkundung verschiedener Schauplätze. Falls ihr noch mehr jüngsten Spiel von Ruffy, Nami, Zorro & Co. erfahren möchtet, dann werft gerne einen genaueren Blick auf unseren großen PLAY3.DE-Test.

Forspoken (PS5)

Release: 23. Januar 2023

Frey stammt eigentlich aus New York, doch nach einer Verkettung unglücklicher Ereignisse findet sie sich plötzlich in einer anderen Welt namens Athia wieder, in der Magie und mystische Kreaturen normal sind. Ihr zur Seite steht in „Forspoken“ ein mysteriöser sprechender Armreif, kurz Reif, der unserer unfreiwilligen Heldin mit einigen Ratschlägen zur Seite steht. Schnell muss das ungleiche Duo jedoch merken, dass in Athia einiges nicht mit rechten Dingen zugeht.

Dank ihrer Verbindung mit Reif kann Frey zahlreiche verschiedene Zauber erlernen, wobei diese grob in zwei Kategorien unterteilt sind. Einige helfen euch dabei, die Bewegungsfreiheit der Gegner einzugrenzen, während andere deutlich offensiver sind. Darüber hinaus warten selbstverständlich allerlei Missionen und Geheimnisse darauf, von euch entdeckt zu werden. Mehr zum Action-RPG, das auf Konsolen zunächst PS5-exklusiv ist, lest ihr in unserem umfangreichen Test.

Hogwarts Legacy (PS4, PS5)

Release: 10. Februar 2023

Gegen Ende des 19. Jahrhunderts, also lange bevor der Junge, der überlebte, die legendäre Zauberschule besuchen sollte, sorgte eine dunkle Bedrohung für Angst und Schrecken. Dem Geheimnis um diese Gefahr soll in „Hogwarts Legacy“ ein neuer Schüler beziehungsweise eine neue Schülerin auf den Grund gehen. Nebenbei will auch noch der Schulalltag bewältigt werden, der unter anderem das Besenfliegen und verschiedene andere Lehrfächer umfasst.

Schon seit Jahren fiebern Fans der Wizarding World diesem Action-RPG entgegen, das uns während eines Preview-Events insbesondere mit seiner dichten Atmosphäre beeindrucken konnte. Wie uns die Anspielversion noch gefiel, könnt ihr in unserem Vorschaubericht nachlesen.

Wild Hearts (PS5)

Release: 16. Februar 2023

Im Action-Rollenspiel „Wild Hearts“ müsst ihr euch mit der Natur selbst anlegen. Nun, zumindest irgendwie, denn die wilden Bestien, die Kemonos, denen ihr euch zum Kampf stellen müsst, sind die Verkörperung der Macht der Natur. Ihre gewaltigen Kräfte verdanken sie dem Umstand, dass sie gewissermaßen mit verschiedenen Naturgewalten verschmolzen sind, was im Laufe der Zeit auch Einfluss auf ihren Lebensraum hatte.

Als Jäger stellt ihr euch den Kemonos zum Kampf und nutzt uralte Technologie, um sie zu erledigen. Mit jeder erfolgreichen Jagd erhaltet ihr die Möglichkeit, euren Charaktere sowie dessen Ausrüstung zu verbessern. Solltet ihr eines der Monster nicht alleine kleinbekommen können, habt ihr übrigens die Option, euch wahlweise mit bis zu zwei Mitspielern beziehungsweise Mitspielerinnen zu verbünden, um eure Beute zu erledigen.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification War

Release: 9. März 2023

Anfang März spendiert Konami zwei waschechten JRPG-Klassikern eine Frischzellenkur. „Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification War“ beinhaltet, wie der Name bereits verrät, die ersten beiden Titel der kultigen Spielereihe und lässt euch zwei wahrlich epische Abenteuer erleben.

Die Neuauflage beinhaltet neben überarbeiteter Grafik ebenfalls neue Umgebungsgeräusche und Soundeffekte sowie die eine oder andere frische Komfortfunktion. Hierzu zählt unter anderem eine automatische Speicherfunktion und eine Vorspulfunktion für die Kämpfe.

Horizon Forbidden West: Burning Shores (PS5)

Release: 19. April 2023

Aloys Reise geht weiter: Während wir auf einen richtigen dritten Teil wohl noch einige Zeit warten müssen, erscheint dieses Jahr mit „Horizon Forbidden West: Burning Shores“ zumindest eine vollwertige Story-Erweiterung, die die Story des Hauptspiels fortführt. Diesmal gelangt unsere Protagonistin nach Los Angeles oder zumindest zu dem, was davon in der fernen Zukunft noch übrig ist. In der einstigen Stadt der Engel wartet eine neue Herausforderung auf Aloy.

Um bei der kreativen Vision und technischen Umsetzung keine Kompromisse eingehen zu müssen, erscheint der DLC übrigens, anders als noch das Hauptspiel, ausschließlich für die PlayStation 5. Fans des Action-RPG-Franchise, die Sonys Current-Gen-Konsole ihr Eigen nennen, dürfte hier ein echtes Highlight erwarten.

Diablo IV

Release: 6. Juni 2023

Activision Blizzard bringt mit „Diablo IV“ nicht nur den neuesten Ableger seiner legendären Spielereihe heraus, sondern auch eines der sicherlich meisterwarteten Games des Jahres. In den letzten Jahren hatte die Marke, etwa aufgrund eines eher mit gemischten Gefühlen bedachten Mobile-Ablegers, bei Gaming-Fans bekanntlich keinen allzu leichten Stand. Mit dem nächsten Teil der Serie wollen die Verantwortlichen das Ruder endlich wieder herumreißen.

Der Kampf zwischen Himmel und Hölle geht im Spiel natürlich in die nächste Runde, denn eine neue böse Bedrohung erhebt sich. Ihr schlüpft in die Rolle eines Helden beziehungsweise einer Heldin (Barbar, Druide, Jägerin, Totenbeschwörer, Zauberin) und stellt euch unzähligen Dämonen entgegen, um die Welt von Sanktuario zu retten. Wir durften den Titel bereits anspielen und mehr zu unseren Eindrücken könnt ihr euch hier durchlesen.

Final Fantasy XVI (PS5)

Release: 22. Juni 2023

Mit „Final Fantasy XVI“ geht eine der sicherlich ikonischsten Videospielserien überhaupt in die nächste Runde. Im Gegensatz zu den vorherigen Hauptablegern der Reihe dürfte es diesmal übrigens ziemlich düster, erwachsen und hart zugehen, denn das Spiel hat in den USA ein M-Rating erhalten. Wie in vielen „FF“-Games spielen auch im im kommenden Action-RPG Kristalle eine besondere Rolle, deren Licht jedoch zu vergehen droht. Daraufhin entbrennt darum ein erbitterter Kampf.

Doch nicht nur hinsichtlich des Tons der Story soll eine andere Richtung eingeschlagen werden, sondern auch bezüglich des Kampfsystems. Dieses verspricht deutlich actionreicher zu werden als in den Vorgängern. Im Sommer dürfte uns mit dem Titel ein waschechtes PlayStation 5-exklusives Highlight erwarten.

Final Fantasy VII Rebirth (PS4, PS5)

Release: 2023

Neben der Hauptreihe wird ebenfalls die Geschichte der „Final Fantasy VII Remake“-Trilogie im Laufe des Jahres fortgeführt. Nach ihren Erlebnissen in Midgar ziehen Aerith, Cloud, Tifa & Co. nun durch die Weiten der Welt außerhalb der massiven Stadttore. Des Weiteren wird Bösewicht Sephiroth wieder mit dabei sein.

Auch „Final Fantasy VII Rebirth“ befindet sich gegenwärtig exklusiv für die PlayStation 5 in Entwicklung und soll im Laufe des Jahres erscheinen. Ein genaues Veröffentlichungsdatum ist zum aktuellen Zeitpunkt allerdings noch unbekannt. Zudem halten sich die Verantwortlichen von Square Enix noch mit Details zurück.

Granblue Fantasy: Relink

Release: 2023

Das Action-RPG „Granblue Fantasy: Relink“ kann bereits auf eine bewegte Geschichte zurückblicken, immerhin befindet sich das Spiel schon seit mehreren Jahren in Entwicklung. Anfangs waren noch PlatinumGames („Metal Gear Rising: Revengeance“) die Hauptentwickler, inzwischen übernahm Cygames die Arbeiten am Titel. Die Story des Titels entführt euch in eine Welt hoch oben in den Wolken, die schon lange von den Göttern verlassen wurde. Dort beginnt euer Abenteuer.

Im aktuellsten Trailer bestätigten die Macher des Action-Rollenspiels, dass eine Veröffentlichung im Laufe des Jahres geplant sei. Auf Konsolen wird das Game ausschließlich auf PlayStation 4 und PlayStation 5 verfügbar sein. Sollte das Spiel wirklich 2023 erscheinen, könnte uns hiermit ein echtes Highlight bevorstehen.

Lies of P

Release: 2023

In „Lies of P“ übernehmt ihr die Rolle des Puppen-Mechanoid Pinocchio und schlagt euch durch die Überreste der Stadt Krat. Was genau sich dort ereignet hat, zählt zu den Dingen die ihr während eurer Reise herausfinden müsst. Außerdem befindet ihr euch auf der Suche nach Mr. Gepetto.

Bereits seit der Ankündigung des Titels beobachten viele Spieler und Spielerinnen den Titel mit Argusaugen, denn das Soulslike hat das Zeug zu einem der größten Hits des Jahres. Allerdings solltet ihr starke Nerven mitbringen, immerhin ist der Schwierigkeitsgrad, Genre-typisch, ziemlich knackig. Im Rahmen der Gamescom 2022 durften wir den Titel schon kurz anspielen und falls ihr mehr von unseren Eindrücken erfahren möchtet, findet ihr hier unseren Bericht von der Messe.

The Lords of the Fallen (PS5)

Release: 2023

Der Vorgänger konnte sich nach seiner Veröffentlichung einen Ruf als Geheimtipp erarbeiten und zählt mittlerweile für viele Gamer zu den besseren Vertretern des Soulslike-Genres. In der Story des düsteren Action-RPGs steht die Wiederauferstehung des Dämonengottes Adyr kurz bevor. Ihr schlüpft in die Rolle eines dunklen Kreuzritters, der umherreist, um die Rückkehr des Monsters zu verhindern – doch werdet ihr es tatsächlich schaffen, Adyr aufzuhalten?

Anders als der erste Teil entsteht „The Lords of the Fallen“ nicht mehr bei Deck 13, sondern bei HexWorks, die zu Publisher Ci Games gehören. Ihr könnt anfangs aus insgesamt neun Charakterklassen wählen, mit denen ihr euch in die schnellen sowie herausfordernden Kämpfe stürzen. Falls ihr etwas Unterstützung auf eurer Reise benötigen solltet, könnt ihr übrigens einen zweiten Spieler/eine zweite Spielerin per Online-Koop in eure Kampagne einladen.

Auf welche (Action-)RPGs freut ihr euch in 2023 schon ganz besonders?

