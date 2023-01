Xbox Series X/S: Microsoft erhöht in Japan die Preise

Nachdem PlayStation im vergangenen Jahr den Anfang machte und die Preise der PS5 und PS5 Digital Edition um jeweils 50 Euro anhob, begann auch Microsoft damit, an der Preisschraube zu drehen.

Zunächst beschränkt sich die Preiserhöhung allerdings auf den japanischen Markt, wo die Konsolen Xbox Series X und Xbox Series S künftig ein paar Yen mehr kosten. Demnach wird der empfohlene Verkaufspreis am 17. Februar 2023 für die Xbox Series X von 54.978 Yen auf 59.978 Yen (389 Euro auf 424 Euro) und für die Xbox Series S von 32.278 Yen auf 37.978 Yen (228 Euro auf 268 Euro) angehoben.

Zum Vergleich: In Japan kostet die PS5 seit der Preiserhöhung im vergangenen Jahr 60.478 Yen, was umgerechnet rund 428 Euro sind. Die Digital Edition steht für 49.478 Yen im Handel – umgerechnet etwa 350 Euro.

Microsoft meldet sich zu Wort

In einer Erklärung zur Preisanpassung betonte Microsoft: „Nach sorgfältiger Bewertung der Marktbedingungen in Japan haben wir beschlossen, die empfohlenen Verkaufspreise für Xbox-Konsolen in diesem Land zu ändern.“

Und weiter: „Wir bewerten regelmäßig die Auswirkungen der lokalen Preisgestaltung, um eine vernünftige Konsistenz zwischen den Regionen zu gewährleisten. Diese Preisänderung betrifft unsere Kunden und war eine schwierige Entscheidung, aber wir werden auch in Zukunft das ultimative Xbox Erlebnis bieten, das unsere Kunden erwarten.“

Phil Spencer, der Leiter des Gaming-Bereichs von Microsoft, räumte schon im vergangenen Jahr ein, dass es in Zukunft wahrscheinlich zu Preissteigerungen kommen wird. „Ich denke, dass wir irgendwann die Preise für bestimmte Dinge anheben müssen“, so Spencer damals. „Aber vor den Feiertagen hielten wir es für wichtig, die Preise beizubehalten.“

Related Posts

Man habe die Preise für Konsolen, Spiele und Abonnements lange gehalten. Doch laut Spencer wäre das nicht „ewig“ machbar. „Ich denke, dass wir irgendwann die Preise für bestimmte Dinge anheben müssen“, so das Xbox-Oberhaupt. Später folgte die Ankündigung, dass die Preise von Xbox-Spielen der First-Party-Studios in diesem Jahr steigen werden.

Das könnte euch ebenfalls interessieren:

Die PS5 und Xbox Series X/S kamen Ende 2020 auf den Markt. Die Verfügbarkeit wurde damals erheblich von den Einschränkungen innerhalb der Lieferketten beeinflusst. Während Microsoft die Nachfrage relativ zügig bedienen konnte, vor allem im Fall der Xbox Series S, ist Sony erst in diesem Jahr zuversichtlich, dass die meisten Konsumenten die PS5 weitgehend im Handel antreffen werden.

Weitere Meldungen zu Xbox Series X/S.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren