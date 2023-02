Final Fantasy VII Remake: Diese Ziele wurden mit den Änderungen an der Geschichte verfolgt

In einem Interview sprach Produzent Yoshinori Kitase über die Arbeiten an der Geschichte des "Final Fantasy VII"-Remakes. Wie Kitase ausführte, geht es den Entwicklern mit den Änderungen an der Handlung darum, sowohl langjährige Fans als auch Neulinge zu unterhalten.

Mit „Rebirth“ erscheint in diesem Jahr das zweite Kapitel des „Final Fantasy VII“-Remakes für die PlayStation 5. Als Produzent der Neuauflage fungiert Yoshinori Kitase, der in der Vergangenheit an mehreren „Final Fantasy“-Projekten mitwirkte.

Im Interview mit den englischsprachigen Kollegen von VG247 blickte Kitase noch einmal auf die bisherige Entwicklung des Remakes zurück und kam dabei unter anderem auf die Änderungen an der Geschichte zu sprechen. Bekanntermaßen orientiert sich das Remake zwar weitestgehend an der Handlung des 1997 veröffentlichten Originals, reichert diese allerdings durch kleine Änderungen und Neuerungen an.

Laut Kitase ging es den Autoren bei den Änderungen an der Geschichte darum, die Fans des Originals zufriedenzustellen und gleichzeitig ein neues Publikum ins Boot zu holen.

Es ging nicht nur um den Nostalgie-Faktor

„Wir näherten uns dem FFVII-Remake-Projekt mit dem Ziel, es zu etwas zu machen, das sowohl Fans des Originalspiels als auch Menschen, die es nicht kannten, Spaß machen kann“, so Kitase. „Ich habe auch Erfahrungen gemacht, bei denen ein Spiel, das ich liebte und mit dem ich in der Vergangenheit viel Spaß hatte, neu gemacht wurde, und ich es gekauft und aus der überwältigenden Nostalgie heraus gespielt habe.“

Der Produzent weiter: „Es macht eine Weile Spaß, aber der Spaß an dieser Nostalgie hält nur in den ersten Abschnitten wirklich an. Das habe ich nach der Hälfte gemerkt und nicht mehr weitergespielt. Aus diesem Grund entschied ich, dass das Final Fantasy VII-Remake nicht nur die Nostalgie ansprechen, sondern auch eine neue Geschichte enthalten würde, um sich gleichzeitig nostalgisch und frisch zu fühlen.“

Einen konkreten Releasetermin bekam „Final Fantasy VII: Rebirth“ bisher leider nicht spendiert.

