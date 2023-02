Atomic Heart: Hat einen Grafikmodus mit 4K und 60 fps

In gut eineinhalb Wochen erscheint das Action-Rollenspiel „Atomic Heart“ unter anderem für die PlayStation 5 sowie die PlayStation 4, weshalb sich Game Director Robert Bagratuni aktuell zahlreichen Interviews stellt. Gegenüber den Kollegen von WCCFtech sprach der Entwickler unter anderem über die Grafikmodi, die Konsolenspieler erwarten können.

Ausgiebig optimiert

Demnach habe man viel Zeit in die Konsolenoptimierung investiert, wovon vor allem PlayStation 5- sowie Xbox Series X/S-Spieler profitieren werden. So sagte Bagratuni:

„Wir haben eine Menge an der Optimierung für Konsolen gearbeitet und liefern einen Grafikmodus mit dynamischen 4K 60 fps und sogar nativen 4K mit einer stabilen 60 fps in einigen Teilen des Spiels. Wir möchten in Zukunft auch weitere Performance-Verbesserungen liefern und werden euch auf dem Laufenden halten, wenn wir das tun.“

Des Weiteren hat Bagratuni bestätigt, dass „Atomic Heart“ auch haptisches Feedback und adaptive Trigger für den DualSense unterstützen wird. Allerdings werden die Spieler auf einen FoV-Slider verzichten müssen. Da das Action-Rollenspiel bereits ein größeres Sichtfeld als viele andere Spiele bietet, hat man sich gegen eine entsprechende Funktion entschieden.

Weitere Meldungen zu Atomic Heart:

„Atomic Heart“ erscheint am 21. Februar 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Weitere Meldungen zum Spiel kann man bei Interesse in unserer Themenübersicht entdecken.

