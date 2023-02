The Last of Us Part I: Firefly Edition für den PC vorbestellbar

The Last of Us Part I:

Auch PC-Spieler bekommen die Möglichkeit, eine Firefly Edition des "The Last of Us"-Remakes zu ergattern. Alle Details dazu in dieser Meldung.

Auf PlayStation Direct ist eine Produktseite für die Firefly Edition der PC-Version von „The Last of Us Part I“ online gegangen. Die physische Box wird nur in bestimmte Länder ausgeliefert, wozu unter anderem Deutschland gehört. Zahlen müssen die Interessenten einen Preis von 109,99 Euro.

Eine Rückerstattung ist übrigens NICHT möglich. Zusätzlich gilt zu beachten: Wegen der großen Nachfrage darf pro Person nur ein Exemplar bestellt werden.

Eine Disk ist nicht enthalten, sondern ein Steam-Gutschein. Löst ihn ein, um auf der Vertriebsplattform Zugang zum Spiel zu bekommen. Auch bei der Konsolenversion hat Sony übrigens auf eine Disk verzichtet.

Das steckt drin

Die Firefly Edition besteht neben dem Gutschein aus einem limitierten Steelbook und den Comics „The Last of Us: American Dreams“ Nummer eins bis vier. Außerdem schalten die Spieler zahlreiche digitale Inhalte und Skins frühzeitig frei. Von Letzterem sind beispielsweise die 9mm-Pistole, die Schrotflinte und Ellies Bogen betroffen.

„The Last of Us Part I“ kommt am 28. März auf den PC. Eigentlich sollte die PC-Version des Action-Adventures schon am 3. März erscheinen, doch Naughty Dog entschied sich Anfang dieses Monats für eine Verschiebung. Laut den Entwicklern wird die zusätzliche Zeit benötigt, um den „Standards gerecht zu werden.“

