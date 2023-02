God of War Ragnarök: Testversion für Premium-Kunden verfügbar – Update

Premium-Abonnenten haben fortan die Möglichkeit, eine Testversion des jüngsten "God of War"-Ablegers herunterzuladen. Auch in Europa steht sie inzwischen zur Verfügung.

Update: Inzwischen ist die Trial von „God of War Ragnarök“ auch im deutschen Store gelistet und kann von Premium-Abonnenten ohne Zusatzkosten heruntergeladen werden.

Meldung vom 14. Februar 2023: Den Abonnenten von PS Plus Premium stehen Testversionen zur Verfügung, um interessante Spiele zwei bis drei Stunden antesten zu können. Fortan gehört dazu auch „God of War Ragnarök“ – zumindest in den Vereinigten Staaten. Auf der amerikanischen Produktseite des Stores ist seit heute der Trial zu sehen.

Bald in Europa?

Bis europäische Spieler an der Reihe sind, dürfte es nicht allzu lange dauern. Es ist jedenfalls unwahrscheinlich, dass Sony diese Testversion den anderen Märkten vorenthält. Bei keinem Trial war das bislang der Fall.

Es ist das fünfte PlayStation-Exclusive, das über eine Premium-Mitgliedschaft angespielt werden darf. Bereits verfügbar sind „Horizon Forbidden West“, „The Last of Us Part I“, „Uncharted: Legacy of Thieves Collection“ und „MLB The Show 22“.

Die gebotene Spielzeit varriert grundsätzlich. So sind es beim „Horizon“-Ableger bis zu fünf Stunden, während „GhostWire: Tokyo“ nur eine Stunde gespielt werden darf. Bei „God of War Ragnarök“ sind es übrigens drei Stunden.

Abgesehen von den Testversionen haben die Premium-Kunden Zugriff auf mehrere PlayStation-Klassiker und das Streaming-Angebot des früheren Dienstes PS Now. Dafür müssen die Spieler pro Jahr 119,99 Euro zahlen.

„God of War Ragnarök“ ist für PS5 und PS4 verfügbar. Für die physische PS5-Edition zahlt ihr auf Amazon aktuell 64,99 Euro.

