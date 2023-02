God of War Ragnarök: TV-Spot zum Super Bowl LVII statt Ankündigung

"God of War Ragnarök" ließ sich beim neusten Super Bowl blicken. Doch statt einer Ankündigung bekamen Zuschauer einen Spot aus der Reihe "Live from PS5" zu Gesicht.

PlayStation machte vor einigen Tagen mit einem kurzen Teaser auf das Sportereignis Super Bowl LVII aufmerksam und deutete an, dass im Zuge des Events irgendetwas rund um „God of War Ragnarök“ passieren wird. Mit einem Verweis auf „einen Schneesturm am 12. Februar 2023“ wurde im Teaser, der in sozialen Netzwerken geteilt wurde, eine einschlägige Waffe eingeblendet. Ebenfalls machte Sony die Spielpresse auf das Ereignis aufmerksam.

Recht schnell kam die Hoffnung auf, dass am Wochenende zu „God of War Ragnarök“ etwas substanzielles angekündigt werden soll, darunter vielleicht eine Erweiterung für das neuste Kratos-Abenteuer. Doch weit gefehlt. Stattdessen bekamen Zuschauer einen TV-Spot zu Gesicht, der im Stil der neusten PlayStation-Kampagne gehalten wurde.

Live from PS5 zeigt Kratos beim Super Bowl-Event

„Live from PS5“, so die Bezeichnung der Kampagne, stellt verschiedene Spiele der neuen Konsole im Nachrichtenformat vor. Der neuste Spot zu „God of War Ragnarök“, den ihr euch unterhalb dieser Zeilen anschauen könnt, vereint Kratos entsprechend mit dem Super Bowl-Event und zeigt, wie der muskulöse Recke und sein Sohn ein eisiges Spielfeld betreten.

Im weiteren Verlauf des Trailers sind noch mehr PlayStation-Marken zu sehen, darunter „Gran Turismo 7“, das in Kürze in der virtuellen Realität erlebt werden kann. Das Rennspiel erhält zum Launch von PlayStation VR2 ein kostenloses Update, das fast alle Inhalte in VR spielbar macht. Eine Ausnahme bildet lediglich der Splitscreen-Modus.

Zu „God of War Ragnarök“ wurde kürzlich eine beeindruckende Verkaufszahl veröffentlicht. Demnach kommt das neuste Kratos-Abenteuer, das bisher ausschließlich auf PS4 und PS5 verfügbar ist, auf elf Millionen verkaufte Exemplare.

Veröffentlicht wurde „God of War Ragnarök“ Mitte November 2022. Mit einem Metascore von 94 wurde der Titel zum drittbestbewerteten PlayStation-Spiel des vergangenen Jahres. Lediglich „Elden Ring“ (Metascore 96) und „The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition“ (Metascore 94) sind in der Rangliste weiter oben.

Wie es mit der „God of War“-Serie weitergeht und ob Besitzer von „Ragnarök“ doch noch eine Erweiterung erwarten können, bleibt abzuwarten. Nachfolgend steht zumindest der Spot zum neusten Sportereignis zur Ansicht bereit:

