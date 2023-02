Atomic Heart: Preload-Termin und Download-Größen bekannt

In der kommenden Woche erfolgt der Launch von „Atomic Heart“, das Spieler in eine alternative Version der Sowjetunion führt und gegen amoklaufende Roboter antreten lässt.

Nachdem Xbox-Spieler bereits die Möglichkeit bekamen, den Titel via Preload auf die Konsole zu laden, sind in Kürze auch PlayStation-Inhaber an der Reihe. Laut der Angabe von PlaystationSize wird das Preloading von „Atomic Heart“ auf PS4 und PS5 ab dem 19. Februar 2023 möglich sein.

Rund 42 GB auf der PS5

Auch zum Speicherbedarf des Open-World-Shooters auf beiden Konsolen machte der Twitter-Account Angaben. Die PS5-Version von „Atomic Heart“ bringt es demnach auf 41,6 GB, während es im Fall der PS4 47,9 GB sind. In den einzelnen Regionen dürfte es zu Abweichungen kommen.

Damit ist „Atomic Heart“ auf den PlayStation-Konsolen kleiner als auf der Xbox, auf der 78,6 GB Speicherplatz benötigt werden. Bekannt ist auch: Auf den New-Gen-Konsolen PS5 und Xbox Series X wird der Titel mit dynamischen 4K und 60 FPS laufen.

„Atomic Heart“ ist ein Action-Shooter, der vom russischen Entwicklerstudio Mundfish entwickelt wird. Der Titel spielt in einer alternativen Realität der Sowjetunion in den 1950er Jahren, in der Wissenschaftler experimentieren und Fortschritte in der Roboter-Technologie machen.

Spieler übernehmen die Rolle eines Spezialagenten, der in eine Forschungseinrichtung geschickt wird, um die Quelle eines Ausfalls der Kommunikation zu untersuchen. Dort entdeckt er jedoch eine seltsame und gefährliche Welt voller feindseliger Kreaturen, Roboter und anderer Gefahren.

„Atomic Heart“ erscheint am 21. Februar 2023 für PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One und PC. Mehr zum Spiel ist in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst. Angaben zur Spielzeit findet ihr hier.

