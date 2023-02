Atomic Heart: Neuer Trailer nimmt Hogwarts Legacy auf die Schippe

Sowohl aufgrund der gebotenen spielerischen Qualität als auch der Kontroverse rund um Joanne K. Rowling ist das vor wenigen Tagen veröffentlichte „Hogwarts Legacy“ aktuell in aller Munde.

Was liegt da näher, als sich die Popularität des magischen Open-World-Abenteuers für eigene PR zunutze zu machen? Diesen Gedankengang verfolgten auch die Entwickler von Mundfish, die unter dem Namen „The Atomic Way“ heute einen neuen Trailer zum in Kürze erscheinenden Shooter „Atomic Heart“ zur Verfügung stellten, in dem das erfolgreiche „Hogwarts Legacy“ ein wenig auf die Schippe genommen wird.

Mit Jensen Ackles („Supernatural“, „The Boys“) ist in dem neuen Live-Action-Trailer unter anderem ein alter Bekannter zu sehen.

Entwickler versprechen eine umfangreiche Unterstützung

In „Atomic Heart“ führt euer Weg in eine alternative Version der Sowjetunion, in der Roboter ein gefährliches Eigenleben entwickelten und sich daran machten, die Kontrolle über das Riesenreich zu übernehmen. Ihr schlüpft in die Rolle des psychisch nicht immer stabilen KGB-Spezialagenten Sergei Nechayev alias P-3, der von der Regierung damit beauftragt wurde, eine stillgelegte Produktionsstätte zu untersuchen und der von den Robotern ausgehenden Gefahr ein Ende zu machen.

Wie kürzlich bekannt gegeben wurde, möchten die Entwickler von Mundfish „Atomic Heart“ nach dem Release umfangreich unterstützen. Geplant sind laut dem Studio neue Gegner, zusätzliche Gebiete oder weitere Geschichten, die darauf warten, von den Autoren erzählt zu werden.

Ob möglicherweise auch eine Ray-Tracing-Unterstützung für die Konsolen zu den Verbesserungen gehören könnte, die nach der Veröffentlichung des Rollenspiel-Shooters folgen, wollten die Entwickler bisher nicht nicht bestätigen. Somit wird das Ray-Tracing nach dem aktuellen Stand der Dinge lediglich in der PC-Version von „Atomic Heart“ mit von der Partie sein.

„Atomic Heart“ erscheint am nächsten Dienstag, den 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

