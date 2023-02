Atomic Heart: Laut Entwicklern mehr als nur eine simple BioShock-Kopie

In der kommenden Woche veröffentlichen die Entwickler von Mundfish den Shooter „Atomic Heart“, der euch in eine fiktive Version der Sowjetunion versetzen wird, in der Maschinen außer Kontrolle gerieten und nach der Macht greifen.

Nicht nur aufgrund des ungewöhnlichen Settings wurden in Previews Vergleiche mit der „BioShock“-Reihe gezogen. Darüber hinaus sorgte die Möglichkeit, im Kampf auf unterschiedliche Fähigkeiten zurückzugreifen und diese weiterentwickeln zu können, dafür, dass „Atomic Heart“ immer wieder Vergleiche mit „BioShock“ über sich ergehen lassen musste.

Robert Bagratuni, der Gründer von Mundfish, hält diese Vergleiche laut eigenen Angaben für unpassend, da „Atomic Heart“ ausreichend neue Ideen biete, um sich als „frische und einzigartige Erfahrung“ im Genre etablieren zu können.

Mundfish möchte mit eigenen Ideen Punkten

Bagratuni im Gespräch mit Wccftech: „Um ehrlich zu sein, glaube ich nicht, dass das ein passender Vergleich ist. Obwohl unser Spiel einige Parallelen zu so großartigen Spielen wie Doom, Wolfenstein und Bioshock aufweist, wollten wir Atomic Heart so gestalten, dass es sich einzigartig und frisch anfühlt.“

„Wenn Vergleiche nötig sind, dann enthält unser Spiel, wie Bioshock, sicherlich ein höheres Maß an Immersion, Möglichkeiten für Waffenkombinationen und Spezialfähigkeiten im Vergleich zu einigen anderen des Genres“, führte er aus.

„Nichtsdestotrotz wird unser Spiel die Spieler am Ende des Tages mit völlig neuen Gefühlen zurücklassen und sie werden verstehen, dass Atomic Heart mit einer Mischung aus faszinierenden Geschichten, rücksichtslosen Kämpfen und erstaunlichen Segmenten mit herausfordernden Rätseln heraussticht.“

Ob die ambitionierten Ziele von Mundfish erreicht werden, erfahren wir in wenigen Tagen. So erscheint „Atomic Heart“ am kommenden Dienstag, den 21. Februar 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S. Wie die Entwickler vor wenigen Tagen einräumten, wird der Shooter auf der PlayStation 5 und der Xbox Series X/S leider ohne die Unterstützung von Ray-Tracing starten.

Ob das Feature zu einem späteren Zeitpunkt nachgereicht werden könnte, ist laut dem Studio noch unklar.

