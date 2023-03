PS5: Update 23.01-07.01 überraschend veröffentlicht

Sony hat das PS5-Update 23.01-07.01 veröffentlicht und den dazugehörigen Changelog mitgeliefert. Dessen Inhalt hält sich einmal mehr in Grenzen und beschränkt sich auf einen Punkt.

Sony hat für die PS5 das System-Update 23.01-07.01 veröffentlicht, das kurz nach der Bereitstellung der PS5-Firmware 23.01-07.00 nachgereicht wurde. Trotz der Größe von mehr als einem GB scheinen die sichtbaren Änderungen geringfügig zu sein.

So heißt es im Changelog des neuen Updates lediglich: „Dieses Systemsoftware-Update verbessert die Systemleistung.“ Es ist die übliche Beschreibung, die zum Einsatz kommt, wenn im Hintergrund einige Verbesserungen vorgenommen werden, ohne dass neue Features für die Konsole enthalten sind.

Discord-Sprachchat, Filterfunktionen und mehr

Neue Features kamen hingegen mit dem kürzlich veröffentlichten System-Update 23.01-07.00.00 auf die PS5. Es wurde vor einer Woche veröffentlicht. Zu den wichtigsten Features gehört unter anderem der Sprachchat über Discord, sodass inzwischen auch PS5-Spieler in der Lage sind, sich darüber zu verständigen.

Ebenfalls mit dabei waren eine Erweiterung der 1440p-Videoausgabe mit der VRR-Funktionalität, eine einfache Übertragung von Daten auf eine andere PS5, eine Erweiterung der Spiele-Hubs, Neuerungen am Screenreader, Änderungen an der Gamebase, neue Optionen für die Filterfunktion innerhalb der Bibliothek und die Möglichkeit, die Controller der PS5 kabellos zu aktualisieren.

Alle weiteren Details zum System-Update 23.01-07.00.00 halten wir in dieser Meldung bereit.

Ebenfalls wurde in der vergangenen Woche ein neues System-Update für die PS4 veröffentlicht. Und auch am kürzlich veröffentlichten Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 kam es kurz nach dem Launch zu Verbesserungen, wie wir in dieser Meldung berichten.

Die PS5 kam Ende 2020 auf den Markt und hatte zwei Jahre lang mit erheblichen Lieferengpässen zu kämpfen, die inzwischen weitgehend behoben sind. So kann die Konsole mittlerweile bei mehreren Händlern recht komfortabel bestellt werden*. In einigen Ländern, darunter Japan, sorgte die erweiterte Verfügbarkeit für Verkaufsrekorde.

Weltweit wurde die PS5 mehr als 32 Millionen Mal ausgeliefert. Und mit dem neuen PS5-Modell, das sich mutmaßlich in Arbeit befindet, könnte Sony den Absatz noch einmal kräftig ankurbeln.

