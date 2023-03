The Dark Pictures Switchback VR: Wertungen zeichnen ein gemischtes Bild – Der Trailer zum Launch

The Dark Pictures Switchback VR:

In dieser Woche wird "The Dark Pictures Switchback VR" für PlayStation VR2 veröffentlicht. Wie die ersten internationalen Reviews verdeutlichen, wird der Horror-Titel von den Testern durchwachsen aufgenommen.

"The Dark Pictures Switchback VR" erscheint für PlayStation VR2.

Am morgigen Donnerstag, den 16. März 2023 veröffentlichen die britischen Entwickler von Supermassive Games ihren Horror-Titel „The Dark Pictures Switchback VR“ für PlayStation VR2.

Passend zum nahenden Release erreichten uns heute die ersten internationalen Reviews, die ein gemischtes Bild zeichnen. Nach zehn Reviews bringt es „The Dark Pictures Switchback VR“ auf Metacritic auf eine durchschnittliche Wertung von 69 Punkten.

Während vor allem die dichte Atmosphäre und die teilweise innovativen Ideen gelobt werden, werden auf der anderen Seite kleinere technische Probleme kritisiert.

Darüber hinaus ist die Rede davon, dass der Horror in „The Dark Pictures Switchback VR“ mitunter nicht so schaurig ausfällt, wie es die Trailer vermuten ließen.

Die Kollegen von PSU sind voll des Lobes und begründen ihre Wertung von 9 von 10 Punkten wie folgt: „Supermassive Games hat den Nervenkitzel von Fahrgeschäften auf den Punkt gebracht und mit einer gesunden Dosis Horror verstärkt. The Dark Pictures: Switchback VR nutzt das PSVR 2-Toolset mit großer und grausiger Wirkung. Es kann zu den beständig unterhaltsamsten PSVR 2-Erlebnissen gezählt werden, die man haben kann.“

TheSixthAxis hingegen vergab 7/10 Punkten: „The Dark Pictures: Switchback VR ist ein wirklich solider PSVR 2-Shooter mit einigen lustigen Anwendungen des Eye-Tracking und der Haptik des Headsets, obwohl es leider durch einige lästige technische Probleme enttäuscht.“

The Gamer ist mit 6/10 Punkten recht kritisch. Im Fazit heißt es: „Switchback VR ist ein stabiler Rail-Shooter, der ordentliche Abwechslung und eine interessante Tour durch einige alte Level bietet, aber nie versucht, sich den Namen The Dark Pictures zu verdienen. […] Es ist ein Rail-Shooter, der von seiner eigenen Vergangenheit besessen ist, also macht es Sinn, dass es zwei Schritte vorwärts und einen Schritt zurück geht.“

Anbei eine Übersicht über die bisher veröffentlichten Reviews.

Die internationalen Testwertungen in der Übersicht

PlayStation Universe – 90

God is a Geek – 85

Dexerto – 80

We Got This Covered – 80

Games.ch – 77

Destructoid – 70

TheSixthAxis – 70

Gamespew – 60

The Gamer – 60

Metro GameCentral – 50

Update: Ab sofort steht auch der offizielle Launch-Trailer zum VR-Horror zur Ansicht bereit.

