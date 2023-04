The Callisto Protocol: Update 5.01 mit Erleichterung für ungeduldige Spieler

Der Entwickler Striking Distance Studios hat mitgeteilt, dass das Horrorspiel „The Callisto Protocol“ heute das Update 5.01 erhält. Die Aktualisierung bringt eine Reihe neuer Features in das Spiel, darunter die Möglichkeit, Zwischensequenzen zu überspringen. Auch der Dismemberment-Modus ist ein Teil des neuen Downloads.

Auf Twitter teilen die Entwickler mit, dass man mit der Möglichkeit, die Zwischensequenzen zu überspringen, den Wiederspielwert von „The Callisto Protocol“ erhöhen möchte, da Spieler fortan in der Lage sind, sich schneller durch das Spiel zu bewegen.

Der Dismemberment-Modus (Zerstückelungsmodus) ist im Wesentlichen eine ultra-gewalttätige Version des Kernspiels von „The Callisto Protocol“ und macht es einfacher, Feinde durch den Einsatz verschiedener Waffen im Spiel zu eliminieren.

We’re thankful for all of the feedback our community has shared with us!

Starting today, with Update 5.01, you can skip cutscenes, improving replayability and making speed-runs even faster. We’re also introducing Dismemberment Mode with Update 5.01! pic.twitter.com/kUJ0mhH6X6

— The Callisto Protocol (@CallistoTheGame) April 18, 2023