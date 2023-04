PS Plus Essential Mai 2023: Ankündigung der PS4- und PS5-Neuzugänge steht bevor

In wenigen Tagen starten wir in den Mai. Und bei jedem Monatswechsel stellt sich die Frage, welche Neuzugänge für PS Plus freigeschaltet werden. Im Fall der Essential-Stufe haben wir die Antwort schon in ein paar Stunden. Denn heute erfolgt die Ankündigung von PS Plus Essential für Mai 2023.

Diese Annahme basiert auf der üblichen Planung von Sony. So werden Spiele für Essential in der Regel am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche – im Fall der Mai-Spiele also heute – angekündigt.

Termine für PS Plus Essential im Mai 2023

Auch die Uhrzeit lässt sich vorhersagen, da Sony die Neuzugänge sehr verlässlich um 17:30 Uhr ankündigt. Nachfolgend haben wir die mutmaßlichen Termine für PS Plus im Mai 2023 zusammengefasst:

Ankündigung: Am 26. April 2023

Voraussichtliche Uhrzeit: 17:30 Uhr

Freigeschaltet werden die Neuzugänge voraussichtlich am kommenden Dienstag, dem 2. Mai 2023 gegen 11 Uhr. Wir werden euch in einer gesonderten Meldung daran erinnern.

Bemerkenswert ist, dass es im Fall der neuen PS Plus-Spiele für Mai 2023 zu keinem Leak kam. In den Vormonaten standen die Neuzugänge recht zuverlässig schon in den Tagen vor der offiziellen Ankündigung fest. Womöglich konnte die Lücke geschlossen werden oder der Leaker ist anderweitig beschäftigt.

Während die Freischaltung des Mai-Angebotes noch eine Woche auf sich warten lässt, können Abonnenten weiterhin die April-Spiele in Anspruch nehmen. Um welche es sich dabei handelt, erfahrt ihr in dieser Meldung.

Wie geht es im Mai 2023 weiter?

Mit PS Plus Essential ist natürlich nicht Schluss. Vielmehr können sich Abonnenten von Extra und Premium auf weitere Neuzugänge einstellen, die zu einem späteren Zeitpunkt angekündigt werden. Die Termine lassen sich wie gewohnt vorhersagen:

Extra/Premium-Ankündigung am 10. Mai 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 16. Mai 2023

Zugleich müssen Abonnenten der beiden höheren Stufen im Mai 2023 auf einige Spiele verzichten, wie die nachfolgend verlinkte Meldung verdeutlicht:

Sobald die Ankündigungen und Freischaltungen für PS Plus Extra und Premium erfolgt sind, erfahrt ihr es auf PLAY3.DE.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Dienst, der abhängig von der gewählten Stufe 69,99 Euro (Essential), 99,99 Euro (Extra) und 119,99 Euro (Premium) pro Jahr kostet. Die einzelnen Bestandteile der Stufen sind auf der offiziellen Webseite von Sony zusammengefasst.

