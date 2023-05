PS Plus Essential: Mai-Spiele werden morgen freigeschaltet – April-Angebot endet

Morgen kommt es zur Freischaltung der PS Plus Essential-Spiele für Mai 2023. Das heißt, es bleibt nur noch wenig Zeit, um das April-Angebot in Anspruch zu nehmen.

Morgen ist der erste Dienstag des neuen Monats, was für Abonnenten von PlayStation Plus bedeutet, dass sie die Essential-Neuzugänge des laufenden Monats herunterladen können.

Zugleich bedeutet die Aufnahme der Spiele aber auch, dass das Angebot des vorangegangenen Monats weichen muss und PlayStation-Plus-Kunden nicht länger einen Anspruch darauf haben, sofern die Games nicht zuvor in die persönliche Bibliothek gepackt wurden.

Demnach bleibt noch bis morgen Zeit, die April-Spiele von PS Plus Essential kostenlos in Anspruch zu nehmen. Mit dabei waren im April die Games „Meet your Maker“, „Sackboy: A Big Adventure“ und „Tails of Iron“.

PS Plus im April 2023

Meet your Maker (PS4, PS5)

Veröffentlichung im April 2023

Metascore: 73

User-Score: 5.5

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Sackboy: A Big Adventure (PS4, PS5)

Veröffentlicht im November 2020

Metascore: 79

User-Score: 8.6

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Tails of Iron (PS4, PS5)

Veröffentlicht im September 2021

Metascore: 81

User-Score: 7.1

Preis im PlayStation Store: 24,99 Euro

Sobald die PS Plus-Spiele der Essential-Stufe in der persönlichen Bibliothek verweilen, können sie dauerhaft genutzt werden, auch wenn die PS Plus-Spiele im PlayStation Store ausgetauscht wurden. Für den Start ist eine gültige Mitgliedschaft vonnöten.

Morgen kommt es zur Einführung der neuen Spiele für Mai 2023. Deren Enthüllung erfolgte in der vergangenen Woche. So können sich Spieler auf „GRID Legend“, „Chivalry 2“ und „Descenders“ einstellen.

PS Plus im Mai 2023

GRID Legends:

Veröffentlichung im Februar 2022

Metascore: 77

User-Score: 5.9

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Chivalry 2:

Veröffentlichung im Juni 2021

Metascore: 85

User-Score: 6.4

Preis im PlayStation Store: 39,99 Euro

Descenders:

Veröffentlichung im August 2020

Metascore: 75

User-Score: 5.0

Preis im PlayStation Store: 21,99 Euro

Falls nichts für euch dabei ist, könnten die Neuzugänge für Extra und Premium auf euer Interesse stoßen. Während die Ankündigung erst in der kommenden Woche erfolgen wird, steht ein Neuzugang bereits fest: So können Mitglieder von Extra und Premium bald auf die Neuveröffentlichung „Humanity“ zugreifen. Sobald die vollständige Enthüllung erfolgt, erfahrt ihr es bei uns.

Mai-Termine für PS Plus Extra und Premium:

Ankündigung am 10. Mai 2023

Freischaltung am 16. Mai 2023

Ebenfalls steht fest, welche Spiele im Mai aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium genommen werden. Zuletzt wurde die Liste sogar erweitert.

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiges Programm, das sich an Besitzer der Konsolen PS4 und PS5 richtet. Abonnenten erhalten einen Zugriff auf eine Reihe von Vorteilen, darunter mehrere Bibliotheken mit Spielen. Eine Auflistung der einzelnen PS Plus-Features findet ihr auf der offiziellen PlayStation-Webseite.

