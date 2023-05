Superman: Warner Bros. Discoverys CEO deutet neues Videospiel an

In der Vergangenheit hielten sich hartnäckig die Gerüchte um einen "Superman"-Titel. Für frische Spekulationen sorgte Warner Bros. Discoverys CEO David Zaslav, der ein kommendes Videospiel rund um den beliebten Superhelden in einem aktuellen Statement angedeutet haben könnte.

In den vergangenen Jahren wurde der US-Publisher Warner Bros. Interactive Entertainment immer wieder mit einem neuen „Superman“-Videospiel in Verbindung gebracht.

Je nach Gerücht und vermeintlicher Insider-Quelle sollte der Titel wahlweise bei den „Gotham Knights“-Machern von WB Games Montreal oder Rocksteady, dem Studio hinter der „Batman Arkham“-Reihe, entstehen. Nachdem es um dieses Thema zuletzt recht still wurde, könnte mit David Zaslav niemand geringeres als der CEO von Warner Bros. Discovery die laufenden Arbeiten an einem „Superman“-Titel angedeutet haben.

Angesichts der aktuellen Geschäftszahlen sprach Zaslay über die hauseigenen Marken und die Möglichkeiten, aus diesen erfolgreiche Videospiele zu erschaffen. Dabei hob Zaslay vor allem das in diesem Jahr veröffentlichte „Hogwarts Legacy“ hervor, das kürzlich die Marke von einer Milliarde US-Dollar Umsatz erreichte.

Warners Position auf dem Videospielmarkt soll gestärkt werden

Der CEO von Warner Bros. Discovery führte mit einem Blick auf die „Superman“-Marke aus: „Wenn wir ein Produkt auf Max oder HBO starten und wenn wir ein Spiel haben, gehört dieses Spiel uns,+. Allerdings gibt es da jetzt diesen Zwischenbereich. Es kann sein, dass wir in den nächsten Jahren einen Superman-Film starten […] und es mehr Wirtschaftlichkeit gibt, wenn die Menschen einfach in der Superman-Welt und im Superman-Universum ihre Zeit verbringen.“

„Wenn wir die Technologieentwicklung betrachten, wird die Tatsache, dass wir all das besitzen, in der Zukunft meiner Meinung nach sehr wichtig sein“, so Zaslay weiter. „Angesichts der Zeit, die Menschen mit Spielen verbringen, möchten wir uns nicht auf das Geschäft mit Film- und Langgeschichten beschränken und jemand anderen in den Geschäftsbereich lassen, um in diesen Welten herumzuhängen. Diese Welten werden in den kommenden Jahren sehr profitabel sein.“

Da die Gerüchte um ein neues „Superman“-Videospiel in der Vergangenheit leider immer wieder im Sand verliefen, bleibt abzuwarten, wann im Zweifelsfall mit der Ankündigung eines solchen Projekts zu rechnen ist.

Quelle: Tweaktown

