PS Plus Collection: Wird diese Woche entfernt – Letzte Chance zum Download der Titel

An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass die PlayStation Plus Collection in dieser Woche entfernt wird. Somit besteht in den kommenden Stunden die letzte Möglichkeit, sich die enthaltenen "Gratis"-Titel zu sichern.

Update: Noch einmal ein letzter Hinweis: Die PS Plus Collection verabschiedet sich morgen, sodass ihr nur noch wenige Stunden Zeit habt, das Angebot in Anspruch zu nehmen.

Meldung vom 2. Mai 2023: Um das Software-Line-Up der PlayStation 5 zum Launch im November 2020 ein wenig aufzupeppen, stellte Sony Interactive Entertainment die PlayStation Plus Collection bereit.

Die PlayStation Plus Collection setzte sich ursprünglich aus 19 ausgewählten PlayStation 4-Titeln zusammen, die von PlayStation Plus-Abonnenten ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen und dank der Abwärtskompatibilität auch auf der PlayStation 5 gespielt werden konnten.

Wie Sony Interactive Entertainment im Februar bekannt gab, wird die PlayStation Plus Collection am 9. Mai 2023 entfernt.

Titel mit aktivem Abo langfristig nutzbar

Daher möchten wir euch heute noch einmal daran erinnern, dass in den kommenden Tagen die letzte Möglichkeit besteht, sich die Titel, die bisher noch nicht heruntergeladen wurden, zu sichern. Habt ihr die enthaltenen Titel einmal in eure Bibliothek verfrachtet, könnt ihr sie auch nach dem Ende der PlayStation Plus Collection in der kommenden Woche weiter herunterladen und spielen, so lange euer PlayStation Plus-Abo aktiv ist.

Da „Uncharted 4: A Thief’s End“ und das von Atlus veröffentlichte Rollenspiel „Persona 5“ aus der Sammlung entfernt wurden, besteht die PlayStation Plus Collection kurz vor ihrem Ende immerhin noch aus 17 Titeln. Darunter diverse Highlights, die auch Bestandteil der Extra- und Premium-Stufen des PlayStation Plus-Dienstes sind.

Anbei eine Übersicht über die enthaltenen Titel.

PlayStation Plus Collection: Die Titel in der Übersicht

God of War

Fallout 4

Mortal Kombat X

Uncharted 4: A Thief’s End (nicht mehr einzeln erhältlich)

Ratchet and Clank

Days Gone

Until Dawn

Detroit: Become Human

Battlefield 1

Infamous: Second Son

Batman: Arkham Knight

The Last Guardian

The Last of Us Remastered

Persona 5 (nicht mehr verfügbar)

Resident Evil 7

Bloodborne

Monster Hunter World

Seit Juni des vergangenen Jahres setzt sich der PlayStation Plus-Dienst aus den drei Stufen Essential, Extra und Premium zusammen, die jeweils mit individuellen Inhalten daherkommen. Je nach Stufe werden dabei 59,99 Euro (Essential), 99,99 Euro (Extra) oder 119,99 Euro (Premium) fällig.

Alle weiteren Details zu den Inhalten, die PlayStation Plus zu bieten hat, findet ihr auf der offiziellen Website.

