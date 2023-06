Xbox Series X/S: Konsolen für die Xbox-Zukunft von zentraler Bedeutung, meint Phil Spencer

Microsoft zielt auf eine Gaming-Zukunft ab, in der Milliarden Spieler über Cloud-Dienste und via Abo auf die Games des Unternehmens zugreifen. Dem gegenüber stehen geschätzte 22 Millionen Verkäufe der Xbox Series X und Xbox Series S.

Während auch der PC für die Xbox-Sparte einen immer höheren Stellenwert einnimmt, sollen Spieler laut Microsofts Phil Spencer nicht befürchten, dass die Konsolen vernachlässigt werden. Sie seien noch immer der Kern und die Zukunft von Xbox.

So wisse der Xbox-Chef, dass die meisten Spieler vor einem Fernseher sitzen, an dem eine Konsole angeschlossen ist, und darauf ihre Spiele genießen: „Das ist die Zielgruppe der Entwickler. Das ist es, was so viele von uns spielen. Die Konsole ist entscheidend für den Erfolg dessen, was wir heute tun, und für die Zukunft von Xbox“, so Spencer.

Allerdings sei die Konsole nicht die einzige Plattform, auf die sich Microsoft konzentrieren möchte. Der Xbox-Chef weiter: „Wir werden uns darauf konzentrieren, dem Spieler die Wahl zu lassen. Aber wir wissen, dass die Konsole das Herzstück des Denkens der Menschen ist – die Box steckt im Namen unseres Produkts. Xbox. Die Konsole ist entscheidend für das, was wir aufbauen.“

Spencer fügte hinzu, dass man zur Xbox Series S positives Feedback erhalten habe und verwies darauf, dass in der Welt nicht alle Spieler in der Lage sind, 500 Dollar in eine der höherwertigen Konsolen zu investieren. Der Preispunkt der Xbox Series S habe viele neue Kunden in das Xbox-Ökosystem gebracht.

Neues Xbox Series S-Modell angekündigt

Microsoft war sich im Klaren darüber, dass der 512-GB-Speicherplatz der Xbox Series S für viele Spieler eine Einschränkung darstellen kann, zumal es sich bei dieser Konsole um ein reines Digital-Modell ohne Laufwerk handelt.

Darauf aufbauend wurde auf dem Xbox Showcase ein 1 TB-Modell der Xbox Series S angekündigt, das als schwarze Konsole daher kommt und mit rund 350 Dollar teurer als das bisher nur in einer weißen Edition erhältliche Modell mit 500 GB Speicherplatz ist. Bei Amazon und Co kann das Launch-Modell für rund 275 Euro* bestellt werden.

Das schwarze Modell der Xbox Series S mit 1 TB Speicherplatz kommt am 1. September 2023 auf den Markt.

1 Milliarde Dollar auf dem PC

Auch wenn die Konsole für Microsoft weiterhin einen hohen Stellenwert hat, machte das Unternehmen in der Vergangenheit keinen Hehl daraus, dass das Ziel eine deutlich größere Gruppe von Spielern ist, die unter anderem mit dem Cloud-Gaming angesprochen werden sollen. Doch auch auf dem PC breitet sich das Unternehmen immer weiter aus, was sich an den Umsatzzahlen bemerkbar macht.

So erklärte Spencer in einem Roundtable: „Wir haben mehr Spieler als je zuvor, und wir sind immer auf der Suche nach neuen Spielern und Entwicklern. Sogar auf dem PC, der für uns als Team ein echter Schwerpunkt war. Das ist ein Teil des Katalysators für das, was Bethesda tun kann, weil sie dort eine echte Geschichte haben. Wir werden in diesem Jahr 1 Milliarde Dollar an PC-Umsatz machen, zum ersten Mal überhaupt für uns bei Microsoft.“

Noch mehr Zugkraft würde die Xbox-Sparte mit der Übernahme von Activision Blizzard erhalten. Zwar betonte Microsoft in den vergangenen Monaten wiederholt, dass man damit mehr Spiele zu mehr Spielern bringen möchte. Doch zeigten vorherige Übernahmen, dass es den Redmondern in Wirklichkeit um eine höchstmögliche Exklusivität geht.

Spencer fügte hinzu, dass der PC ein Teil der Motivation hinter der Übernahme von Activision Blizzard ist. Noch wird der Deal von der britischen CMA blockiert und von der amerikanischen FTC angefochten. Der Ausgang ist weiterhin offen.

Während Microsoft weiterhin keine Zahlen zu den Konsolenverkäufen herausgeben möchte, fokussiert sich das Unternehmen auf eine andere Kennzahl. Man habe in den letzten fünf Jahren zehn Spiele angeboten, die über verschiedene Plattformen hinweg jeweils über zehn Millionen Spieler haben.

„Wenn man das für Bethesda, Zenimax und Bethesda Game Studios zusammenzählt, haben wir über 150 Millionen monatliche Spieler. 150 Millionen MAU über alle First-Party-Spiele hinweg. Daran messen wir den Erfolg. Wie viele Leute unsere Spiele spielen, wie viele Leute wir in unsere Spiele und Communities einbinden können“, so Microsoft-Studio-Chef Matt Booty.

