Pragmata: Capcom bestätigt Verschiebung des Spiels mit neuem Trailer

Gut drei Jahre ist es inzwischen her, seit Capcom das Sci-Fi-Abenteuer „Pragmata“ erstmals angekündigt hat. Anschließend wurde es, abgesehen von sporadischen Updates, wieder ziemlich ruhig um den Titel. Im Rahmen des jüngsten Capcom Showcase meldete sich das Spiel nun jedoch mit einem neuen Trailer und einer für die wartenden Fans eher unerfreulichen Nachricht zurück: Die Verantwortlichen verschieben schweren Herzens erneut den Releasezeitraum.

Action, Explosionen und Roboter auf dem Mond

Das kurze Video beginnt mit dem jungen Mädchen Diana, die etwas auf ein Blatt Papier zu malen scheint, während ihr stark gepanzerter Beschützer angreifende Roboter abwehrt. Als er sie packt und mit ihr wegläuft, fällt der Zettel auf den Boden und wir sehen die Nachricht: „ 2022 → 2023 → ?“ Bereits im November 2021 bestätigte Capcoms Entwicklerteam auf diese Weise, dass Spieler und Spielerinnen noch etwas länger auf den Titel werden warten müssen.

Dafür bekommen wir anschließend erstes richtiges Gameplaymaterial aus „Pragmata“ zu sehen, das vor allem viel Action und Explosionen zu beinhalten scheint. Darüber hinaus können wir verschiedene Roboter sehen, gegen die sich unser Hauptcharakterduo behaupten muss. Des Weiteren scheint Diana über besondere Kräfte zu verfügen und könnte so womöglich auch eine aktive Rolle in den Kämpfen spielen. Was ihre Fähigkeiten sind, sehen wir indes nicht.

Am Ende des neuen Trailers wird eine kurze Nachricht des Entwicklerteams eingeblendet. Darin wenden sich die Macher an die wartenden Fans und erklären, sie hätten schweren Herzens entschieden, den Releasezeitraum des Spiels weiter nach hinten zu verschieben. Derzeit würde das Team zwar hart arbeiten, doch die Verantwortlichen benötigen dennoch mehr Zeit, um sicherzustellen, das fertige Game werde die lange Wartezeit wert sein.

„Pragmata“ befindet sich gegenwärtig für PlayStation 5, Xbox Series X und den PC (via Steam) in Entwicklung. Gegenwärtig hat das Sci-Fi-Abenteuer noch keinen konkreten Releasezeitraum.

Juni 2023 Trailer:

Nachricht des „Pragmata“-Entwicklerteams:

Wie gefällt euch der neue „Pragmata“-Trailer?

