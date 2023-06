Diablo 4: Entwickler halten Livestream zu Seasons und Launch-Feedback

Schon am morgigen Tag will Blizzard einen Livestream zu „Diablo 4“ abhalten. In dem Stream soll auf das Feedback der Spieler und Spielerinnen eingegangen werden, das sich seit dem Launch angesammelt hat.

Außerdem will das Team erklären, wie sie Seasons funktionieren, die es quartalsweise geben wird. General Manager Rod Fergusson verspricht außerdem, dass einige weitere Themen besprochen werden, um die die Fans gebeten haben.

Livestream zu Diablo 4: Zu dieser Uhrzeit findet er statt

Blizzard verrät, dass der Livestream am 11. Juni 2023 um 20:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit stattfinden wird. Wer das Event verfolgen will, kann sich das Spektakel entweder auf den offiziellen Kanälen auf Twitch oder auf YouTube ansehen.

Allerdings sollten wir uns nicht auf allzu detaillierte neue Infos wie einem Starttermin zur Season 1 einstellen. Fergusson betonte, dass es sich bei dem „Campfire Chat“-Format um eine Möglichkeit handelt, mit der Community zu interagieren. Nur bei den „Developer Update Livestreams“ soll der Fokus auf den kommenden Inhalten liegen.

Zu den Inhalten zählen beispielsweise Probleme, auf die Fans in „Diablo 4“ gestoßen sind. Am Ende des Streams sollen außerdem Fragen aus dem Chat beantwortet werden, die Zuschauende während des Events stellen können.

Neben Rod Fergusson selbst werden Associate Producion Director Tiffany Wat, Game Director Joe Shely und Associate Director of Community Adam Fletcher die Show moderieren.

„Diablo 4“ ist am 6. Juni 2023 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC erschienen. Vorbesteller*innen erhielten vier Tage früheren Zugang zum Spiel. Die erste Season wird vermutlich im Juli 2023 starten.

