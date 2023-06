Nixxes Software: Kurzer Einblick in Sonys PC-Studio

Bei Nixxes Software handelt es sich um ein niederländisches Studio, das seinen Sitz in Utrecht hat. Seit mehr als 20 Jahren ist dieser Entwickler in der Videospielbranche tätig.

Im Sommer 2021 entschied sich Sony dann dazu, Nixxes Software aufzukaufen. Weil die dort tätigen Entwickler auf PC-Portierungen spezialisiert sind, ist das Studio bei Sony seitdem genau dafür zuständig. So wurden bereits ausgewählte Titel wie „Marvel’s Spider-Man Remastered“ und „Marvel’s Spider-Man: Miles Morales“ portiert. Als Nächstes steht der PC-Release von „Ratchet & Clank: Rift Apart“ an, der am 26. Juli stattfindet.

Schon vor der Zeit als PlayStation-Mitglied arbeitete Nixxes mit einem Sony-Studio zusammen. Gemeint ist Guerrilla Games, die ihren Sitz ebenfalls in den Niederlanden haben.

Ein Projekt nach dem anderen

Der System-Programmiererin Alexandra Cunetchi gefällt an ihrer Arbeit vor allem die Vielfalt. „Ich kann in sehr kurzer Zeit an vielen verschiedenen Projekten arbeiten. In einem normalen Spielestudio würde man, sagen wir, sieben Jahre an einem Spiel arbeiten, während wir bei Nixxes nur drei Monate, sechs Monate, vielleicht ein Jahr an einem Projekt arbeiten. Und es ist immer ein neues Projekt“, erklärt sie.

Auch der Environment Artist David Szieber fühlt sich im Studio wohl: „Nixxes ist etwas Besonderes, weil es die Anziehungskraft eines großen Triple-A-Studios hat, aber dennoch die Vorteile eines kleineren, familienorientierten Studios bietet.“

Bei den Fans scheint das PC-Studio ebenfalls ein gutes Standing zu haben. So schreibt einer in den Kommentaren, dass er im Hinblick auf PC-Portierungen nur Nixxes vertraue. Ein anderer denkt, die dort tätigen Entwickler sollten für alle zukünftigen PC-Titel von Sony zuständig sein. Bisher ist das nicht der Fall, da beispielsweise „The Last of Us Part I“ von Naughty Dog und Iron Galaxy Studios entwickelt wurde. Ein Port, mit dem Sony eine Menge Häme und Spott erntete.

Erhaltet jetzt einen Einblick in die Räumlichkeiten und lernt ein paar der Entwickler kennen.

