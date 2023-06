UK-Charts: Final Fantasy XVI erobert die Spitze – Ein weiterer Neueinsteiger in den Top 3

Zum Start in die neue Woche stehen ab sofort die aktuellen Software-Charts aus Großbritannien bereit. Wie sich diesen entnehmen lässt, gelang in der letzten Woche gleich zwei Neueinsteigern der Sprung unter die Top 3.

Pünktlich zum Start in die neue Woche versorgten und GamesIndustry.biz uns die Marktforscher von GfK mit den aktuellen Software-Charts aus Großbritannien.

Die Zahlen beziehen sich auf die Verkaufswoche vom 19. bis zum 24. Juni 2023 und berücksichtigen lediglich die Verkäufe über den britischen Einzelhandel. Den Platz an der Spitze der Charts sicherte sich wie erwartet Square Enix‘ „Final Fantasy XVI“, das auf der Insel den bisher fünftstärksten Retail-Release des Jahres 2023 feierte.

Geschlagen geben musste sich das Rollenspiel bezüglich der Verkaufszahlen in der ersten Woche lediglich „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, „Hogwarts Legacy“, „Star Wars Jedi: Survivor“ und dem „Resident Evil 4 Remake“.

In der letzten Woche verdrängte „Final Fantasy XVI“ „Tears of the Kingdom“, dessen Verkaufszahlen gegenüber der Vorwoche um 35 Prozent einbrachen, auf den zweiten Platz.

Sonic feiert einen erfolgreichen Start

Abgerundet werden die Top 3 der britischen Retail-Charts von einem weiteren Neueinsteiger auf dem dritten Platz. Die Rede ist von „Sonic Origins Plus“. Laut GfK entfielen hier 52 Prozent aller Einheiten, die über den britischen Einzelhandel verkauft wurden, auf die Switch-Fassung. Hinzukommen die PS5 mit 29 Prozent, die Xbox Series X/S mit elf Prozent und die PlayStation 4-Version mit neun Prozent.

Auf den weiteren Plätzen folgen diverse alte Bekannte aus den letzten Wochen. Darunter „Call of Duty: Modern Warfare 2“, das Rennspiel „F1 2023“, „God of War: Ragnarök“ oder „Diablo 4“. Aus den Top 10 verabschiedete sich der Fighting-Titel „Street Fighter 6“ auf Rang 21. Hier sanken die Verkaufszahlen gegenüber der Vorwoche um 36 Prozent.

Zwei weitere Neuveröffentlichungen verpassten in der letzten Woche den Sprung unter die Top 10: Der düstere Strategie-Titel „Aliens: Dark Descent“ auf Platz 11 und „Crash Team Rumble“ auf Platz 15. Abschließend erwähnt werden muss Square Enix‘ Rollenspiel „Forspoken“, das offenbar vom Release von „Final Fantasy XVI“ profitierte und mit einem Absatzplus von 46 Prozent Rang 12 eroberte.

Anbei die Top 10 der letzten Woche in der Übersicht.

UK-Retail-Charts: Die Top 10 vom 19. – 24. Juni 2023

1. Final Fantasy XVI

2. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

3. Sonic Origin Plus

4. Call of Duty: Modern Warfare 2

5. F1 23

6. God of War: Ragnarök

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Diablo 4

9. Hogwarts Legacy

10. FIFA 23

Quelle: GamesIndustry.biz

