Gamescom 2023: THQ Nordic macht’s wie Sony und sagt ab

Der österreichische Publisher THQ Nordic verzichtet in diesem Jahr auf die Gamescom. Das haben die Verantwortlichen gestern auf der eigenen Webseite bekanntgeben.

Genau wie Sony hat THQ Nordic der Gamescom 2023 eine Absage erteilt. Weder im B2C- noch im B2B-Bereich sind Mitarbeiter des Unternehmens vertreten. Doch nicht nur der weltbekannten Messe entzieht sich der Videospielpublisher aus Österreich, sondern auch allen anderen „größeren Messeaktivitäten.“

Anders als letztes Jahr

Letztes Jahr war der Publisher noch persönlich anwesend. Sie präsentierten dort Spiele wie das „Alone in the Dark“-Reboot oder „SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake“.

Vielleicht ist THQ Nordic nächstes Jahr wieder vor Ort. Ein Versprechen kann zum jetzigen Zeitpunkt natürlich nicht gegeben werden.

Auf Neuigkeiten in diesem Sommer müsst ihr trotzdem nicht verzichten: Schon im April kündigte THQ Nordic seinen Showcase an. Am 11. August um 21 Uhr könnt ihr den Livestream von überall aus mitverfolgen. Sowohl über YouTube, Twitch als auch diese Webseite wird die Show ausgestrahlt.

Was ihr dort zu sehen bekommt? Mehrere Neuankündigungen stehen auf dem Plan. Zudem gibt es mehrere Updates zu bereits bekannten Spielen, wozu unter anderem „Alone in the Dark“ gehört.

Bisher haben Nintendo und Microsoft/Bethesda ihre Teilnahme an der Gamescom 2023 bestätigt. Weitere Zu- und Absagen werden in nächster Zeit folgen. Sobald etwas offiziell ist, erfahrt ihr es umgehend auf PLAY3. Tickets für das Gaming-Event lassen sich jedenfalls auf der Webseite der Gamescom kaufen.

