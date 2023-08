Jak & Daxter: Kinofilm mit zwei Marvel-Stars in Arbeit? – Gerücht

Bekanntlich arbeitet Sony eifrig an Verfilmungen einiger seiner beliebtesten Gaming-Franchises. Aktuell kursiert ein neues Gerücht um eine noch unangekündigte Spieleadaption der „Jak & Daxter“-Reihe, in der angeblich zwei Stars des Marvel Cinematic Universe die Hauptrollen übernehmen sollen. Wir fassen nachfolgend die Details für euch zusammen.

Jak & Daxter-Film vom Uncharted-Regisseur?

Das noch ziemlich frische Gerücht geht auf den Insider @MyTimeToShineH (via Push Square) zurück, der von seinen Quellen erfahren haben möchte, dass Sony derzeit an einem Live-Action-Film basierend auf der einst von Naughty Dog („The Last of Us“) erschaffenen Marke arbeitet. Seinen Aussagen zufolge sollen die beiden MCU-Stars Tom Holland (Spider-Man) und Chris Pratt (Star-Lord in „Guardians of the Galaxy“) als Jak respektive Daxter zu sehen sein.

Auf dem Regiestuhl sitzen soll indes wohl Ruben Fleischer, der in den vergangenen Jahren bereits mehrfach mit Sony zusammengearbeitet hatte. Für den Konzern inszenierte er unter anderem „Zombieland“, die Marvel Comics-Adaption „Venom“ sowie zuletzt die Videospiel-Verfilmung „Uncharted“. Interesse an einer Filmumsetzung der „Jak & Daxter“-Games bekundete der Filmemacher bereits vor gut anderthalb Jahren, ähnlich wie Tom Holland.

Offiziell wurde ein „Jak & Daxter“-Kinofilm bisher nicht angekündigt. Zudem hat sich Sony bislang noch nicht zu den neuesten Meldungen geäußert. Da es sich somit hierbei noch um unbestätigte Gerüchte handelt, solltet ihr diese mit einer ordentlichen Portion Skepsis betrachten.

Das erste Spiel der actionreichen „Jak & Daxter“-Reihe erschien Ende 2001 exklusiv für die PlayStation 2. In den darauffolgenden Jahren folgten zwei direkte Fortsetzungen, welche die Story fortführten. Darüber hinaus erschien mit „Jak X“ ein Racing-Game, das, wie die Trilogie, von Naughty Dog entwickelt wurde. Mit „Daxter“ sowie „Jak & Daxter: The Lost Frontier“ erschienen außerdem zwei weitere Ableger von anderen Entwicklerstudios.

Mit der „The Jak & Daxter Trilogy“ erschien 2012 eine Remaster-Sammlungen der Originaltrilogie für PlayStation 3 sowie PlayStation Vita. 2017 folgte exklusiv für die PlayStation 4 die bisher letzte Remaster-Version in Form von „Die Jak & Daxter Collection“, die neben den ersten drei Games auch „Jak X“ beinhaltet.

