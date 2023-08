Fort Solis: Der erhoffte Thriller-Hit? Das sagen die internationalen Testwertungen

Mit „Fort Solis“ veröffentlichten Fallen Leaf und Dear Villagers in dieser Woche einen Science-Fiction-Thriller für den PC und die PlayStation 5, in dem unser Weg auf den Mars führt.

Pünktlich zum Release von „Fort Solis“ wurden die internationalen Reviews zur Verfügung gestellt, denen sich entnehmen lässt, dass der Thriller den hohen Erwartungen leider nicht gerecht wurde. Im Fall der PlayStation 5-Version bringt es „Fort Solis“ nach aktuell 19 Tests auf Metacritic auf eine Durchschnittswertung von 64 Punkten.

Gelobt werden in mehreren Reviews die Geschichte, die gut geschriebenen Charaktere und die cineastische Inszenierung. Kritik hingegen gibt es vor allem für das seichte Gameplay, die geringe Spielzeit von etwa drei bis vier Stunden sowie das langsame Spieltempo und die oftmals sperrige Steuerung.

Die Eindrücke der internationalen Spielepresse

7 von 10 Punkten und das folgende Fazit gibt es bei PlayStation Life: „Das Zusammensetzen dessen, was auf der Station passiert ist, ist eine fesselnde Übung, die Spieler dazu anregt, jeden Computer und jeden Sprachrekorder zu inspizieren, um Licht auf seine dunklen Geheimnisse zu werfen. Die Erzählung scheint sich nicht viel zu verzweigen oder in neue Richtungen voranzuschreiten, erreicht aber ihre bescheidenen Ziele recht gut.“

Auch Gamerant vergibt 7 von 10 Punkten: „Abgesehen von einem enttäuschenden Abschluss sind die visuellen Elemente, der Ton und das Schauspiel stark genug, um einige Menschen zufriedenzustellen. Das Gameplay hingegen macht selten Spaß und ist gelegentlich frustrierend, auch wenn die Atmosphäre angespannt ist und der Wunsch, mehr zu sehen, überzeugt. Fort Solis ist ein schwer zu empfehlendes Spiel für ein Massenpublikum, aber es gibt eine spezifische Gruppe von Spielern, mit denen dieses Spiel wirklich resonieren wird.“

Deutlich kritischer fällt das Fazit von The Gamer bei 3 von 10 Punkten aus: „Fort Solis ist eine reine Präsentation ohne Substanz. Es fühlt sich an, als hätte es sein Budget dafür aufgewendet, diese Besetzung zu engagieren, um vor dem Start etwas Hype zu erzeugen, und dann vergessen, dass es Substanz braucht, um es lohnenswert zu machen. Mit einer entsetzlichen Geschichte, holprigen technischen Problemen, frustrierender Benutzeroberfläche und einem so schleppenden Tempo, dass ich an einem Punkt tatsächlich eingeschlafen bin, ist Fort Solis eine Zeitverschwendung für alle.“

Internationale Testwertungen in der Übersicht

PSX Brazil – 85

GameSpew – 80

God is a Geek – 80

PlayStation LifeStyle – 70

Multiplayer.it – 70

GameSpot – 70

PSU – 70

Gamerant – 70

Noisy Pixel – 70

Finger Guns – 70

COGconnected – 65

Gamesradar – 50

Press Start Australia – 50

The Gamer – 30

We Got This Covered – 30

Related Posts

None found

Anbei der offizielle Launch-Trailer zu „Fort Solis“.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Fort Solis.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren