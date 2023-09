Japan-Charts: Pikmin 4 übernimmt die Spitze – Wie schlägt sich Armored Core 6?

Zum Abschluss der Woche erreichten uns die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan, die ein weiteres Mal von Nintendos Switch dominiert werden. Doch wie schlug sich der erfolgreich gestartete Mech-Shooter "Armored Core 6: Fires of Rubicon" in der letzten Verkaufswoche?

Ab sofort stehen die aktuellen Hard- und Software-Charts aus Japan bereit, die sich auf die am 3. September 2023 zu Ende gegangene Verkaufswoche beziehen.

An die Tatsache, dass Nintendos Switch den japanischen Markt nach Belieben dominiert, dürften sich die meisten Spielerinnen und Spieler in den vergangenen Monaten bereits gewöhnt haben. Auch in der letzten Woche gelang es einem Switch-Titel, sich die Spitzenposition der japanischen Software-Charts zu sichern.

Die Rede ist vom Strategie-Titel „Pikmin 4“, der sich in der abgelaufenen Woche etwas mehr als 34.000 Mal verkaufte und somit an die Spitze zurückkehrte. Seit dem Launch verkaufte sich „Pikmin 4“ in Japan mittlerweile fast 787.000 Mal.

Alle Konsolen legten in der letzten Woche zu

Weiterhin solide hält sich zudem From Softwares Mech-Shooter „Armored Core 6: Fires of Rubicon“, der in seiner Startwoche noch auf dem ersten Platz in die japanischen Software-Charts einstieg. In der letzten Woche belegt die PS5-Version mit 18.800 abgesetzten Einheiten den zweiten Platz der Charts, während sich die PS4-Fassung mit rund 10.900 Verkäufen auf dem vierten Platz wiederfindet.

Ansonsten setzen sich die japanischen Software-Charts auch in der letzten Woche aus diversen Switch-Titeln zusammen, die bereits seit Monaten zu den Stammgästen der Charts gehören – darunter „The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom“, „Splatoon 3“ oder „Pokémon Scarlet und Violett“ oder „Super Smash Bros. Ultimate“.

Im Bereich der Hardware ging die Spitze der Charts in der letzten Woche ebenfalls an die Switch, die über 83.000 Mal über die japanischen Ladentheken wanderte. Doch auch die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S legten in der letzten Woche zu.

Software-Charts:

[NSW] Pikmin 4 – 34.240 (786.833) [PS5] Armored Core 6: Fires of Rubicon – 18.801 (134.194) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe – 11.488 (5.465.329) [PS4] Armored Core 6: Fires of Rubicon – 10.903 (58.852) [NSW] The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – 7.206 (1.847.948) [NSW] Minecraft – 7.202 (3.250.643) [NSW] Pokemon Scarlet und Violett – 5.563 (5.111.980) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate – 5.471 (5.276.341) [NSW] Mario Party Superstars – 4.393 (1.293.703) [NSW] Splatoon 3 – 4.387 (4.102.326)

Hardware-Charts:

Nintendo Switch – 83.222 (71.702) PS5 – 52.093 (42.730) Xbox Series X/S – 6.685 (3.440)

Quelle: Famitsu

